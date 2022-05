Zečić postaje djed: 'Za mene je to novo, trema i iščekivanje'

Uvijek sam govorio da jedva čekam da mi se djeca počnu udavati, ženiti, i sad se to događa. Jednako tako želim biti i djed, rekao nam je ranije pjevač Dražen Zečić (54), kojemu će se ta želja ostvariti u srpnju.

Njegova kći Mija je u drugom stanju.

- Svi su dobro, jesam već djeda vidi mi glave, star sam haha, ali uskoro ću postati i službeno! Za mene je to novo nešto i trema je i iščekivanje. Svi mi pričaju o tome, prijatelji mi pričaju koji su to doživjeli, ali ne mogu vam o tome pričat kad još nisam, ali razgovarat ćemo o tome ako Bog da zdravlje kad se to dogodi - rekao je Dražen za In Magazin.

'Srce moje iz bitaka sto' je Draženov novi album i za njega ima posebno značenje.

- Jednostavno svi mi u svakoj situaciji životnoj dajemo sebe. Vi sebe u svojem poslu, ja u svom poslu. Vjerujem da se trudimo onoliko koliko znamo i možemo. U nečijim očima smo dobri, u nečijim smo loši. "Dajemo ono što najbolje možemo i bar se trudimo. I zato je u svakom odnosu i svakoj vezi, srce moje iz bitaka sto - nekad se razočaramo, ali kada svane novi dan zahvalni smo - pojasnio je.

