Želi biti kao Barbika: 'To mi je opsesija, ali sva sam prirodna'

Influencericu i agenticu za nekretnine Marcelu Iglesias, koju mnogi nazivaju 'živom Barbikom', javnost je napala da je previše operirana i da izgleda neprirodno, no ona to demantira, piše Daily Mail.

Marcela se cijelog života trudi sličiti što više na Barbiku, a čak se i udala za muškarca kojemu je cilj izgledati kao Ken. Marcela je supruga upoznala prije deset godina, pa trenutačno s njim i djetetom živi u Los Angelesu. Njezina opsesija izgledom Barbike počela je još dok je živjela u Buenos Airesu u Argentini jer je tad bila opsjednuta igračkama i lutkama.

Svi oko nje igrali su se Barbikama, a ona je cijelo vrijeme razmišljala kako bi željela izgledati poput nje. Kad je bila mala djevojčica u grudnjak i donje rublje stavljala je čarape kako bi dobila obline.

- Moja opsesija Barbikama započela je u vrlo ranoj dobi. Uvijek sam voljela kako lutke izgledaju i kako su uvijek glamurozne - kaže Marcela.

S 14 godina je obojila prirodnu smeđu kosu u plavo. Počela je kupovati novu odjeću koju je uskladila sa svojim tadašnjim izgledom, ali iako je željela poboljšati svoju figuru, kaže da se nikad nije usudila ići 'pod nož'.

Marcelino tijelo ima oblik pješčanog sata zbog čega ju mnogi pratitelji na društvenim mrežama napadaju da je previše izoperirana. Ipak, ona tvrdi da to nije istina te da je jedino podignula stražnjicu, napravila botoks i stavila filere u usnice. Nije nikad išla 'pod nož' niti se usudi.

- Uvijek sam htjela staviti silikone u grudi, ali iz nekog razloga i više od 20 konzultacija, i dalje se premišljam. Ta ideja je sad u drugom planu - iskrena je influencerica.

Kako sama kaže, mnogo ljudi ju optužuje da je plastična.

- Da me znaju uživo, znali bi da je moja ljepota prirodna i da svoj look kreiram sa šminkom. To ne znači da sam plastična - rekla je. Njezin suprug išao je na podizanje brade, stavio implantate u bradu, botoksirao se i stavio filere...

- Moj muž izgleda kao Ken. I on je dio moje transformacije i sviđa mu se to - kaže Marcela koja se i za izlaske oblači kao Barbika.

- Ljudi to vole, često budu iznenađeni da netko izgleda drukčije od većine - dodaje. Da napravi izgled Barbike treba joj svega 40 minuta.

