Želi da Josip pobijedi u dvoboju: 'Više bi mi odgovaralo da se on vrati jer na njega imam utjecaj'

<p>Duelisti <strong>Josip</strong> i <strong>Andrijana</strong> pripremaju se za dvoboj koji je pred njima. Dok je Andrijana poprilično opuštena, Josip priznaje, osjeća laganu nervozu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Mislim da je i Andrijana u tremi, sad ćemo vidjeti koga će više oprati. Osjećam se kao pobjednik danas, trudit ću se do zadnjeg trena, nikad ne znaš što se može dogoditi, ali uvjeren sam u pobjedu - otkrio je Josip, a Andrijana je zaključila: 'Sve je stvar u glavi. Ne odustajem, idem u tu borbu i dat ću sve od sebe!'.</p><p>Farmeri ni sami ne znaju kojeg farmera bi više voljeli vidjeti ponovno na farmi.<strong> Zdenka</strong> pak nema tih problema.</p><p>- Ja bih izbacila Josipa, i to naglavačke! On se meni ne sviđa od prvog dana - otkrila je, a <strong>Stjepan</strong> je komentirao: 'U početku mi je bio malo prenapadan, preglasan, ali takav je, ima tu emociju i nekako mi je to postalo normalno'.</p><p>Između Josipa i Andrijane,<strong> Dora</strong> bi željela da Josip pobijedi u dvoboju.</p><p>- Obzirom na moj plan, na moju strategiju, više bi mi odgovaralo da se Josip vrati zato što na njega imam utjecaj, ali poznavajući njegove mane koje on ne može sada ispraviti u nekoliko ciklusa koje će biti tu, zna da ga mogu koštati, a taktički bi mi to odgovaralo da se to tako i desi - otkrila je Dora. </p>