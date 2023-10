Želi podjelu bračne stečevine: Charles i Ella upoznali su se u Londonu i zaljubili, sad se sude

Ella Dvornik (32) i Charles Pearce (54) u kolovozu su ove godine otkrili da se razvode nakon nešto više od četiri godine braka. Detalje razvoda zadržali su za sebe, no mjesec dana ranije u Zemljišnim knjigama zabilježeno je da je Charles tužio Ellu zbog udjela u kući u Balama, a čiji je ona jedini vlasnik.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Poslovno carstvo elle dvornik | Video: 24sata/Video

- Zabilježuje se spor radi utvrđenja i podjele bračne stečevine - kratko stoji u zabilježbi o kući u istarskom mjestu koju je par kupio 2021. godine.

Upoznali se u Londonu prije skoro 10 godina

Charles i Ella upoznali su se u Londonu 2014. godine.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

- Sve je počelo uz pivo. Sjedili smo u baru, jedinom u kojem je bilo dozvoljeno pušenje i slušali smo neku ženu koja je pokušavala pjevati. Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli da se ispovijedamo jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osjećala. Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći - napisala je Ella jednom prilikom na svom Instagramu.

Razlika u godinama

Iako su odmah kliknuli, mnogi su ih kritizirali zbog razlike u godinama. Naime, kada su se upoznali Elli su bile 22 godine, a marketinškom stručnjaku Charlesu 35. Ella je nekoliko puta naglašavala da im to nikada nije predstavljalo problem.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

- Svi su se smijali našoj vezi jer su mislili da je razlika u godinama prevelika i da je to nešto što će nas brzo proći, da nikada nećemo moći razumjeti jedno drugo na pravi način. Ali, evo nas ovdje, četiri godine kasnije, u našem domu, s dva kućna ljubimca i bebom na putu - napisala je 2017.

Iste godine je par dobio kćerkicu Balie Dee, a vjenčali su se tek dvije godine kasnije. To su napravili u tajnosti u Las Vegasu.

- Prije pet godina, kada smo se tek upoznali, Charles me želio odvesti u Vegas i oženiti, ali nisam imala vizu. Doduše, imam je sada. Ima li boljeg načina da se proslavi sretan završetak od novog sretnog početka. Već tri godine, otkako smo se zaručili, pokušavamo organizirati vjenčanje, ali s obiteljima na drugim krajevima Europe to je bilo stvarno teško. Pa smo se odlučili na ono u čemu smo najbolji, kako bi Frank rekao, 'učinili smo to na svoj način'. Evo nas, samo nas dvoje, službeno je. Upravo vjenčani! Balie, volimo te (i ti si službena) - napisala je Ella uz fotografiju na kojoj nosi kratku vjenčanicu i sa Charlesom pleše na kiši.

'Charlesu je Zagreb bio naporan'

Par je 2020. dobio drugu kćerkicu, malenu Lumi Wren. Kako je Elli oduvijek bio san živjeti u manjoj sredini, godinu nakon su se preselili u Bale, malo mjesto nedaleko od Rovinja.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Charlesu je Zagreb postao naporan. Ne voli ga, ne sviđa mu se mentalitet ljudi u Zagrebu. Ljudi jako diskriminiraju strance koji žive tu i doživjela sam to nekoliko puta kad sam bila s Charlesom na sastancima. Ljudi imaju osjećaj, kad netko dođe izvana, da im soli pamet. Ljudi su se navikli na predvidljivost - rekla je tada Ella.

Bio im je važan mir i privatnost, a htjeli su i dvorište kako bi se Balie i Lumi mogle igrati na otvorenom. Ipak, kada je njihovoj ljubavi ranije ove godine došao kraj, čini se da im upravo zajednički dom u Istri predstavlja problem.