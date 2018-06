Želi više vremena za najmilije: LeBlanc napušta 'Top Gear'

Matt LeBlanc (50), najpoznatiji po ulozi Joeyja u 'Prijateljima', napušta BBC-jevu dokumentarnu seriju o automobilima, 'Top Gear' nakon iduće epizode. Američki glumac u prvi je nebritanski domaćin serije, a tu je ulogu preuzeo 2016..

LeBlanc je zahvalio kolegama na 'izvrsnoj vožnji' tijekom snimanja nagrađivane serije te poručio kako odsad želi više vremena provoditi s obitelji i prijateljima.

Foto: HT/Press Association/PIXSELL

- Jako puno vremena provodim na zahtjevnim putovanjima, neophodnima za snimanje serije. No to me odvlačilo od obitelji i prijatelja, u većoj mjeri nego što mi je odgovaralo. Upravo zato odustajem od daljnjeg sudjelovanja u showu, no zauvijek ću biti veliki obožavatelj Top Geara. Cijelome timu želim i dalje velik uspjeh. Hvala svima na izvrsnoj vožnji - stoji u LeBlancovu priopćenju.

Zajedno s Chrisom Evansom vodio je 23 epizode 'Top Geara'.