Želim puno nagrada za životno djelo jer ću onda dugo živjeti

Svaka nagrada koju čovjek osvoji predstavlja radost i satisfakciju. Iako se neke dobivaju u pogrešno vrijeme, drugome dođu prekasno, trećima prerano, nagrade koje se dobivaju u mojim godinama označavaju zbroj ukupnog posla, ispričao nam je svojedobno glumac Mustafa Nadarević koji danas slavi 75. rođendan.

Foto: I.Grgić

Kaže da mu je nagrade predstavljaju krunu svega učinjenog, no tek kad glumac umre zapravo se može zaokružiti cjelokupan proces. Ističe da zato nagrade tijekom života predstavljaju način zadovoljavanja taštine ili stimulans za budući rad, a njemu su motivacija za dalje.

- Volio bih dobiti puno tih nagrada za životno djelo jer to bi značilo da ću živjeti dugo - rekao je Nadarević kojemu je posebna radost bila 2014. primiti priznanje nazvano po njegovom velikom prijatelju, pokojnom glumcu Fabijanu Šovagoviću. Jedan od likova po kojima je Mustafa postao poznat je onaj Izeta Fazlinovića u humorističnoj seriji 'Lud, zbunjen, normalan', a prošle godine je rekao za Dnevni avaz kako mu je ta uloga pomalo dosadila.

Foto: Fotoarhiva/Vecernji list

- Iskreno, prvi sam prestao raditi tu seriju, jer više ne mogu, i mnogo je devet godina, čovjek se umori. Dosadi stalno biti na setovima i snimati. Osim toga, u tih devet godina napravili smo 11 sezona i dosta je to - zaključio je Nadarević. Kratko se potkraj 2013. odmarao od glume jer su mu ugradili srčanu premosnicu, no nako samo mjesec dana se vratio na posao unatoč preporuci liječnika.

Foto: Ivo Sesak/Vecernji list

- Bolest me nije obeshrabrila jer što god mi radili na ovom svijetu, ići ćemo točno do one točke koja nam je tamo gore zapisana. S druge strane, velik napredak medicine je vidljiv. Potpuno je glupo danas da netko umre od srčanih tegoba ako one nisu baš ozbiljne - kada više pomoći nema. Danas ugrađuju srčane premosnice, ulaze videokamerama u srce... To treba cijeniti i to daje optimizam. Ja sad mogu staviti još koji stent ako zatreba, napraviti premoštenje. Osim toga sve je to stvar godina, životnoga stresa, premora. Na neki način, uzimajući u obzir i moje godine, došlo je vrijeme da mi organizam nešto zasmeta - objasnio nam je legendarni glumac, koji je nakon operacije srca prestao pušiti.

Foto: PIXSELL

Iako je već zakoračio u osmo desetljeće života, o umirovljenju još ne razmišlja. Svjestan je kako glumac može igrati svoje najbolje uloge do samog kraja života ako racionalno raspoređuje energiju.

- Ne razmišljam o tomu da prestanem igrati jer vjerujem u sudbinu. Bojim se samo da ne ostanem zbog bolesti nekome na teretu i brizi. Imam strah od toga. Smrt nije mi toliko strana, strašna i nepojmljiva koliko bojazan da sam nekome opterećenje. Nemam strah od ‘odlaska’. Imam strah od ‘strašnog odlaska’. Život može potrajati još jako dugo. Može i kratko. Zato treba uživati u svakome trenutku i iskoristiti ga - ispričao je glumac koji je u proljeće 2012. proživljavao iznimno bolne trenutke.

Foto: Duško Marušić/Pixsell

Njegova treća supruga Slavica Radović Nadarević preminula je iznenada u Sloveniji nakon višegodišnje borbe s teškom bolešću. Godinama je bolovala od karcinoma. Njihova je ljubav trajala punih dvadeset godina. Nekoliko mjeseci prije njezine smrti na intimnom obredu vjenčanja zakleli su se na vječnu ljubav u krugu najbližih prijatelja i obitelji.

- Kad se govori o gubicima, morate znati da se u mladosti lakše nositi s time. Još je širok put pred tobom. Kad si stariji i umorniji, teško i nikako ćeš pronaći zamjenu za tu osobu koja te ispunjavala. Teško je popuniti praznine poslije ljudi koje obilježe tvoj život. Ili ako si jako star i senilan, onda ti je svejedno - istaknuo Nadarević kojega smisao za humor ne napušta bez obzira na godine. Popularnost ga nije nimalo promijenila, a ostao je prije svega čovjek posvećen obitelji. Iz braka s prvom suprugom Jasnom ima kćer Nadiju, koja živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a iz drugog braka sa Snježanom kćer Nani i sina Ašu.

Foto: Fotoarhiva/Vecernji list

- U životu me ponajviše hrani moje najveće bogatstvo - moja djeca. Nadija, najstarija moja kći, prije dvije godine rodila mi je unučicu Asmay, koja me potiče da joj pružim ulogu djeda. Onog djeda koji se s njom može igrati, koji može skočiti na pod i valjati se s njom. Mali je vražićak i uživam u svakom trenutku koji provodimo skupa. Svojoj mlađoj djeci, kćeri Nani i sinu Aši, želim pružiti oca u dobroj kondiciji - želim im biti prijatelj, čovjek koji je tu za njih, na kojega se mogu osloniti. Oni su moja snaga i daju mi volju da idem naprijed - ispričao je Nadarević koji tumači generala Janka Bobetka u filmu 'General' redatelja Antuna Vrdoljaka (86). Pristao je raditi s njim jer mu je redatelj otkrio kako je ovo njegov posljednji projekt.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Zbog predstave 'Sjajni momci' u kojoj igram ne mogu stići na snimanja pa mi oni prilagode neke scene kako bih mogao doći i odraditi svoj dio posla. Vrdoljak me je kupio kada je rekao da mu je ovo posljednji posao, iako mu ne vjerujem, jer je žilav i jak, ne predaje se lako - rekao je svojedobno Nadarević koji nastupa u predstavi 'Sjajni momci' sa sinom i unukom iz serije 'Lud, zbunjen, normalan', Moamerom Kasumovićem (35) i Senadom Bašićem (55). Glumac dok boravi u Zagrebu, druži se s prijateljima, a kaže da ih nema puno, no važni su mu.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Rado se sjetim upravo Šove, koji nije bio samo moj kolega i prijatelj, on je bio prijatelj svih nas. On je volio teatar, mlade ljude, pomagao je svima. Uvijek su ga ljudi u kavanama zvali za svoj stol jer je bio omiljen u svakom društvu. Bio je u pravom smislu riječi velik čovjek. Nije mislio da na njemu ostaje svijet i u tome je pogledu bio skroman - zaključio je glumac.