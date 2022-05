Želio je biti liječnik, pamtimo ga kao samohranog oca, a žena ga je ostavila jer je previše pio...

Američki glumac i komičar Bob Saget slavio bi danas 66. rođendan, a njegova prerana smrt 9. siječnja ove godine potresla je javnost. Slučajno je udario potiljkom u nešto, mislio kako to nije ništa i otišao spavati. Kasnije je obdukcija potvrdila da je preminuo od ozljede glave.

Proslavio se krajem 80-ih i početkom 90-ih ulogom samohranog oca Dannyja Tannera u popularnom sitcomu 'Puna kuća', koji je bio gledan i u Hrvatskoj. Pojavljivao se u brojnim stand-up specijalima, vodio je emisije, sudjelovao u showovima.

Od 1989. do 1997. vodio je izuzetno gledanu emisiju 'Šaljivi kućni video', a na Netflixu je ponovio ulogu Dannyja Tennera u rebootu serije koja ga je proslavila. Glumio je manje uloge u 'Sviti', 'Besramnicima', bio je narator u sitcomu 'Kako sam upoznao vašu majku', a sudjelovao je i u showu 'Masked Singer'.

Bob je tijekom godina glumio i u brojnim stand-up specijalima, 2007. godine u 'Bob Saget: That Ain't right', 2013. u 'Bob Saget: 'That’s What I’m Talkin' About', 2017. u Bob Saget: 'Zero to Sixty'.

Rođen je 17. svibnja 1956. godine u Philadelphiji. Otac mu je bio direktor supermarketa, a majka upravnica bolnice. Htio je postati liječnik, no zahvaljujući profesoru engleskog jezika, koji je primijetio njegov talent, upisao je glumu. Imao je sestru Gay koja je 1993. preminula od sklerodermije, vrlo rijetke autoimune bolesti koja zahvaća krvne žile, kožu, mišiće te unutarnje organe u nekim slučajevima. Liječnicima je vrlo dugo trebalo da postave pravu dijagnozu, a potaknut time glumac je osnovao zakladu Scleroderma Research Foundation.

Oženio se 1982. godine sa srednjoškolskom ljubavi Sherri Kramer, sa kojom je dijelio tri kćeri Aubrey, Laru i Jennifer. Rastali su se petnaest godina kasnije i to navodno zbog glumčevog opijanja. Utjehu i novu ljubav pronašao je u Kelly Rizzo (43) 2015. godine. Vjenčali su se 2018. na plaži u Santa Monici, a novinarka je prošle godine u TikTok videu objasnila da je u ljubavnu vezu uplovila sa Sagetom nakon što joj se on javio na Instagramu.

- Mislim da je Bob tražio dobru djevojku sa srednjeg zapada, djevojku iz Chicaga, poput mene - izjavila je Kelly tada te nadodala:

- Pa je vidio moj Instagram i rekao je: 'Oh, nisu samo selfiji i bikiniji, ona zapravo radi zanimljive stvari. Ima ovu emisiju o hrani i emisiju o putovanjima. Čini se zanimljivom - otkrila je.

