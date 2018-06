Željela je biti komičarka, ali ju ljudi radije gledaju nego slušaju

Svaki dan 24sata predstavljat će vam po jednu ljepoticu iz gradova domaćina Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Foto: Instagram

A nakon petice Rusije Saudijskoj Arabiji red je da predstavimo jednu Ruskinju koja je za čistu peticu. Svetlana Biljalova (26) dolazi iz Moskve i njen posao su Instagram i selfieji.

Foto: Instagram

Na svojem profilu dnevno objavi barem tri golišave fotografije, a obožavatelji samo dolaze. Trenutačno je prati šest milijuna ljudi, ali do kraja prvenstva taj broj će sigurno narasti.

Foto: Instagram

Neko vrijeme pokušala je lansirati i karijeru stand-up komičarke, no ubrzo je shvatila da to nema smisla jer je ljudi puno radije gledaju nego slušaju. Njen najvažniji alat je mobitel. I to onaj najskuplji. S puno megapiksela. I barem dvije kamere.

Foto: Instagram

Jer na njoj je sve savršeno, pa šteta onda da se to ne vidi. Kad već imamo dostupnu tehnologiju...