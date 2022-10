Željka je izgubila najviše kila: 'Najbolji rezultat, zgazila vagu, prešla ju je kao plitak potok...'

U večerašnjoj epizodi 'Života na vagi' nastavilo se s vaganjem, a dok je u prethodnoj emisiji Josip izgubio 3,4 kilograma, što je 2,1% tjelesne mase, sad je došao red da na vagu stane Toma.

- Mislim da ću imati opet dobar rezultat jer sam vježbao kao i tjedan prije - komentirao je Toma prije nego je stao na vagu. Ipak, izgubio je samo 2, 1 kilogram, odnosno 1,6% svoj tjelesne mase.

- Zbunjen sam potpuno jer sam isto radio i ovaj drugi ciklus - komentirao je Toma, a Maja je objasnila da će se tek sada vidjeti kako će tijelo reagirati nakon što je prošao prvi ciklus gdje svi skidaju puno kilograma.

Foto: RTL

Roko je bio slijedeći na vaganju. Sa 151,3 kilograma pao je na 148,3 kilograma. Izgubio je 3 kilograma.

Kapetanica Štefica prije vaganja objasnila je da joj je teret biti kapetanica tima.

- Sretna sam jer napokon vidim svoje nožne prste i vidim da mi je trbuh manji - ponosno je rekla te hrabro zakoračila na vagu, a skinula je 2,4 kilograma pa sada ima 149,6.

Foto: RTL

- Ne mogu vjerovati. Mislila sam da ću na svoju kilažu skinuti bar pet kilograma. Jako sam danas razočarana sa sobom - zaključila je.

Dragica iz plavog tima bila je slijedeća.

- Primijetila sam da su mi ruke smršavile - rekla je Dragica koja je izgubila 2,4 kilograma pa sada ima 116,1 kilogram, a nije mogla sakriti sreću.

Foto: RTL

Ivana je zakoračila na vagu, a otkrila je da više toliko ne plače.

- Postalo mi je lakše, naučila sam se nositi sa svime. Život mi se preokrenuo naglavačke, ali u dobrom smislu - rekla je Marijani, a sa 110,3 kilograma došla je na 108,6 izgubivši tako 1,7 kilogram.

- Nisam zadovoljna rezultatom jer sam radila kao i do sada - kazala je.

Foto: RTL

Matea je do sada izgubila 3,5 kilograma, a sad joj je vaga pokazala 2 kilograma manje.

- Meni je bitno da ona zna potegnuti kad treba - rekla je Maja za Mateu.

Dominik je rekao da će smatrati osobnim porazom ako ne skine barem tri kilograma, ali je isto tako presretan jer se riješio još jedne tablete koje je prije redovito pio.

Foto: RTL

- To znači vraćanje u normalan život. Došao sam se ovdje riješiti tableta i htio bih doći na 85 kilograma - rekao je Rođo te dodao da mu je ovo najbolja odluka koju je donio u životu, a skinuo je 2,9 kilograma.

Zuzana je rekla da očekuje dobar rezultat na vaganju.

- Volja je tu i sretna sam jer napokon stvaram nešto sama za sebe. Osjećam se tu lijepo - rekla je Zuzana koja je na zadnjem vaganju imala 137, 4 kilograma, a sada ima 1,1 kilogram manje.

Foto: RTL

Filip je prije vaganja rekao da si je neke stvari postavio u glavi.

- Ja sam se u glavi dogovorio da dok god mršavim neću bit razočaran sa sobom - objasnio je Filip te dodao da već sada puno bolje trpi bol.

- Više izdržim, prije sam jednom do tri puta morao sjesti za vrijeme treninga, a sad je to od nula do jedan - rekao je Filip dodajući da mu je najgori trenutak kada vidi da fizički kaska iza svih. Ispričao je i kako mu je bilo teško kao djetetu jer je oduvijek pretio.

Foto: RTL

- Poručio bih djeci koja imaju problema s kilogramima da se fokusiraju na sebe i da ne dopuštaju da percepcija drugih utječe na njihovu percepciju sebe kao što je utjecalo na mene. Neka nađu nekoga s kim će ispričati o tome, ja nisam nikome pričao i smatrao sam da je normalno kako se odnose prema meni - tužno je ispričao Mrčela koji je skinuo 3,7 kilograma pa sada ima 223,1 kilogram.

Marija je rekla da nema neka velika očekivanja jer se nije previše trudila, a rekla je i da ne voli dosta hrane koju mora jesti. Marija je imala 126,5 kilograma, a u sedam dana uspjela je skinuti 0,8 kilograma.

Foto: RTL

- Nisam se razočarala, ali i malo jesam jer sam mislila da ću ipak više skinuti - rekla je Marija.

Dalibor je do sada izgubio 7,9 kilograma, a na večerašnjem vaganju bi volio skinuti tri kilograma.

Foto: RTL

- Najveći problem mi je prehrana i utječe i na moje zdravlje, a i slabiji sam i sporiji - rekao je Dalibor. Sa 150,7 kilograma došao je na 147,9 kilograma.

- Očekujem dobar rezultat od Željke i Anje - rekao je Edo, a Željka koja je bila slijedeća na vaganju rekla je da joj je užasno na treningu.

Foto: RTL

- Svaki put kad dođem do teretane želim otići dalje od nje, ali kad uđem u nju onda je sve okej - rekla je Željka koja je sa 164,4 kilograma došla na 162,1 izgubivši najviše od svih – 6,2 kilograma odnosno 3,7% tjelesne mase.

Foto: RTL

- Nemam riječi ni komentara. Šokiran sam! Ovo je danas najbolji rezultat sigurno. Zgazila je vagu, prešla ju je kao plitak potok - rekao je Edo na Željkin rezultat.

Anja je bila posljednja koja je stala na vagu.

Foto: RTL

- Moje samopouzdanje je naraslo jer imam dobrog trenera - rekla je Anja koja je na zadnjem vaganju imala 136,8 kilograma, a vaga joj je sad pokazala 132,6! Skinula je 4,2 kilograma.

- Mislim da su žene razvalile, napravile su od plavog tima palačinku - rekla je Štefica na kraju.

Crveni tim je na kraju vaganja imao 975,9 kilograma i tako izgubio 24,2 kilograma, a plavi tim je imao 1006,2 kilograma i izgubio ukupno 16,5 kilograma.

Foto: RTL

Nakon završenog vaganja plavi tim se zaputio na eliminacije. Josip je napisao Marijino ime, Toma, Matea, Dragica i Filip također. Svi su se složili da Marija ima najbolje predispozicije uspjeti izvan showa.

Što kandidate očekuje u novom ciklusu te s kakvim izazovima će se susresti, gledatelji će doznati sutra od 21.15 sati.

