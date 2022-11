Željka je razmišljala o odlasku iz showa? 'Nemam motivacije, moram malo srediti svoje misli'

Predugo. Previše mi je. Moram malo svoje misli preorganizirati, rekla je Željka iz 'Života na vagi', dok je razgovarala s Borisom i Ivanom.

Boris je potaknuo razgovor. Kazao je Željki kako je primijetio da je klonula duhom ovih dana.

- Jesam. Nekako ne nalazim si više motivacije, fokusa. Ne vidim se više u ovome. Najdraže mi je dok sam u treningu, onda ne razmišljam o ničemu - rekla je Željka ekipi te dodala:

- Dogurala sam, dokle sam dogurala. Sad opet rastu očekivanja, a kad se očekuju neke stvari od mene, to me straši. Tjera me na bijeg.

Boris joj je rekao da nije bila psihički spremna na sve, a Ivana se složila kako je sve previše.

- Predugo. Ne kažem da je to loše - rekla je Željka te dodala kako sada samo treba srediti misli. Boris joj je savjetovao da se treba fokusirati na trening i na činjenicu zašto je u showu.

- S trenerom sam razgovarala. Rekao je u biti nešto što je točno, da mozak bježi tamo di se osjeća sigurno - rekla je te dodala kako to mora sama sa sobom riješiti. Ipak, postala je malo vedrija nakon razgovora s ekipom.

- Nema predaje. Odustajanje nije opcija. To je još od onog grma tamo di sam puzala na sve četiri - zaključila je.

