Željko Bebek i supruga Ružica proslavili su 22 godine braka

Legendarni glazbenik Željko Bebek (78) sa svojom suprugom Ružicom otputovao je u Rim. Par je tamo proslavio 22 godine braka, a zajedno su pozirali ispred fontane di Trevi.

Bračni par je na fotki nasmiješen, a oboje nose sunčane naočale.

- Sretna nam 22. ljubavi - napisao je Bebek u opisu fotografije.

I supruga Ružica se na svom Instagramu pohvalila s nekoliko fotografija.

- Vatikan, Rim i naše 22 - napisala je ona.

Inače, par se prvi put upoznao kada je Željko imao 52 godina, a ona 18. Razlika u godinama nije bila nikakva prepreka da izgrade skladan odnos.

- Mi smo u to ušli zato što osjećamo da možemo, da ćemo sigurno uspjeti naći suradnju i veliku ljubav. Nije bilo stroge kritike ali je kritika bila kroz to pitanje - kako vas dvoje? Toliko mlađa, pa što toliko mlađa - 25 godina sam s njim, to uopće nema veze, godine su samo broj - priznala je Ružica za IN Magazin, a Željko je svoju pjesmu 'Meni najljepša' posvetio baš njoj.

Pjevač je za suprugu tijekom prvog susreta odmah znao da je prava.

- To je ta, da mi je naišla kad sam imao 18 godina, bili bismo danas 50 godina u braku, no nije naišla tad, ona se rodila kad sam ja objavio pjesmu 'Bitanga i princeza'. Negdje u višim sferama odlučeno je da se mi moramo sresti - komentirao je svojedobno Željko.

Par zajedno ima kćer Katarinu i sina Zvonimira, koji je član pratećeg benda i gotovo na svakom koncertu s pjevačem dijeli pozornicu.