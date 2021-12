Žene uglavnom obolijevaju od te bolesti, ali eto, mene je pogodilo i nosim se s tim kako znam i umijem, rekao je pjevač Željko Samardžić (66) i otkrio s kakvim se zdravstvenim problemima bori već osam godina, piše Mondo.

Iako Samardžić rijetko kad progovara o privatnom životu, ovog puta napravio je iznimku. Naime, liječnici su prije osam godina ustanovili da pjevač ima problema sa štitnom žlijezdom zbog čega su mu savjetovali da promijeni stil života i posveti se vlastitom zdravlju.

- To je jedna autoimuna bolest štitnjače koja stvara povremene probleme, ali čim sam krenuo s terapijama, sve je u redu. Svako jutro popijem tableticu i to je to - rekao je pjevač pa dodao:

- Kasnije sam saznao da dosta mojih prijatelja ima Hashimoto sindrom, a ja sam ga imao dugo, a da to nisam ni znao.

Željko je nedavno i iznenadio brojne obožavateljice novim imidžom, gustim i velikim brkovima. Taj izgled mu je, kako kaže, bio interesantan, ali se i njih morao riješiti zbog zdravlja.

- Imao sam nekih problema s kožom pa mi je smetalo brijanje. Sad kad gledam te fotke, moram reći da su me poprilično ostarjeli - ispričao je pjevač za Mondo.

Podsjetimo, Samardžić je pratitelje prije dva mjeseca iznenadio rijetkom fotografijom sa suprugom Majom s kojom je već više od četrdeset godina u braku.

- Maja i ja danas slavimo 44 godine zajedničkog života, a kao da je bilo jučer - napisao je u opisu objave.

Željko i Maja upoznali su se u Mostaru, prvi put u dvorani Ekonomske škole gdje je nastupao s bendom. Brojni prijatelji tada su ga upozoravali da ona nije za njega, ali njega to nije obeshrabrilo. Bila je to ljubav na prvi pogled.

Deset mjeseci nakon upoznavanja, pjevač je nastupao na Majinoj maturalnoj večeri gdje ju je i zaprosio. Njezini roditelji nisu bili oduševljeni idejom da se uda s 18 godina, ali im oni nisu bili neka prepreka. Vjenčali su se uz kumove i prijatelje, a danas su ponosni roditelji kćeri Sanje, Danijele i Minje.

POGLEDAJTE VIDEO: