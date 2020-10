Željko smekšao Nikitu i prešao u vodstvo: 'Sve nas je šarmirao'

Nikita je naposljetku za Željkovu večeru dala ocjenu šest jer joj je u nekim jelima nešto nedostajalo, Spomenka je devetku, Mirjam ocjenu deset, a Irena je dala šesticu zato što je ostala gladna

<p>Četvrti dan zanimljivog druženja u 'Večeri za 5 na selu' u Rijeci i okolici kandidate je ugostio 'učitelj i ratnik' - specijalist fizioterapije <strong>Željko</strong>. Za zahtjevnu ekipu pripremio je jelovnik koji se sastojao od predjela naziva Šafran, glavnog jela Protein Power i deserta Parrot Joy.</p><p>Putem do Željka kandidatima je Nikita pjevala operu, a domaćin ih je dočekao u iznimno elegantnom izdanju.</p><p>- Mislila sam da ćeš imati turbančić - komentirala je Nikita Željkov styling, a Irena dodala: 'Točno sam znala da će biti u odijelu jer sam to i očekivala.'</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Splitska Vampirica u 'Večeri za 5 na selu'</strong></p><p>Za aperitiv je domaćin pripremio sok koji je nazvao Živni malo.</p><p>- Aperitiv mi je bio odličan - rekla je Spomenka, a i ostalima se svidio.</p><p>- Sve nas je šarmirao i sve smo žudjele što će staviti na stol - komentirala je Nikita. </p><p>Domaćin je ubrzo poslužio predjelo - juhu od buće sa šafranom uz razne umake.</p><p>- Žao mi je što ih ne mogu probati jer ne volim umake - rekla je Irena koja je samo grickala mlinac.</p><p>- Juha mi je bila božanstvena. Još kad sam počela miješati te njegove začine, baš sam se oduševila. Skidam kapu - rekla je Nikita, a Mirjam je predjelo također bilo jako zanimljivo i egzotično.</p><p> </p><p>Na redu je bilo glavno jelo - rižini wrapovi s umacima i pohanom cvjetačom.</p><p>- Ako budete jeli bez umaka, neće vam biti tako fino - govorio im je domaćin, a Nikiti su rižini listići izgledali kao prozirni blajhani kupusići da bi potom ostale kandidate ispitivala kako im se sviđa glavno jelo.</p><p>- Meni je bilo odlično - rekla joj je Mirjam, no Nikita je željela čuti detalje da bi zaključila kako je rižini listići podsjećaju na neku kožicu i potom su se svi smijali tome.</p><p>- Izgledalo je fantastično, ali kopala sam po tanjuru jer nisam znala što jedem, a i pola mi se nije svidjelo - rekla je Irena. </p><p>Za desert je Željko poslužio sladoled od manga, a Spomenka i Nikita dobile su veganski sladoled - bez vrhnja i manga.</p><p>- Očekivala sam bogatiji desert - rekla je Irena, a Nikita nastavila: 'Pa kako nisi šećer dodao?!' </p><p>Mirjam je zaključila kako je Nikiti jako teško udovoljiti, ali i da joj se ova večera najviše svidjela do sada.</p><p>- Dosta mljackav, falila mi je neka poveznica i šećera - rekla je Nikita, a Spomenka joj je objašnjavala kako neće moći spavati od toliko slatkog. </p><p>Došao je operni pjevač <strong>Marko Fortunato </strong>s gitarom i otpjevao Oliverovu 'Vjeruj u ljubav', što se svima jako svidjelo. Nikita je naposljetku za Željkovu večeru dala ocjenu šest jer joj je u nekim jelima nešto nedostajalo, Spomenka je dala devetku jer se nije baš najela od glavnog jela, Mirjam je dala desetku zato što joj je sve bilo savršeno, a Irena je dala šesticu zato što je ostala gladna. <br/> Kako će proteći završnica riječkog tjedna, ne propustite pogledati u novoj epizodi kulinarskog showa 'Večera za 5 na selu' od 20 sati na RTL-u.</p>