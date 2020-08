Zellweger ima dva Oscara, a konobarila je da bi preživjela

Gledatelji su je najviše zavoljeli u filovima o Bridget Jones, ulozi za koju se morala udebljati nekoliko kilograma. Zbog lošeg psihičkog stanja u jednom je periodu jednostavno pobjegla od reflektora i kamera

<p>Holivudska zvijezda <strong>Renée Zellweger</strong> (51) iz rodnog Teksasa doselila se u Los Angeles krajem 1993., a kako bi preživjela - konobarila je godinama. Gledajući druge, brzo je shvatila kakva osoba u životu nikad ne želi postati. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najveći skandali na Oscarima</strong></p><p>- Radila sam u baru' The Three Cubs' u ulici Vine, iza pokretne benzinske postaje. Bilo je to nevjerojatno radno mjesto za djevojku poput mene, koja je uvijek živjela u relativno sigurnom okruženju. Na uglu se dilao crack pa kada bih kasno došla kući, nisam mogla izaći iz auta i otići do stana dok primopredaja ne bi završila - ispričala je.</p><p>Prvu zapaženiju ulogu Zellweger je imala 1995. u kultnom filmu ‘Teksaški masakr motornom pilom', a godinu dana nakon glumila je samohranu majku koja je zaljubljena u sportskog agenta u filmu ‘Jerry Maguire’.</p><p>- Zahvaljujući tom filmu mogla sam plaćati stanarinu i nisam više morala raditi kao konobarica. Dao mi je slobodu - pojasnila je svojedobno glumica. Za kriminalističku dramu 'Bolničarka Betty' dobila je Zlatni globus i s ulogom udovice oduševila publiku.</p><p>Oscara za najbolju sporednu glumicu dobila je 2004. za ulogu u filmu 'Studengora', a kipića je ponijela kući i ove godine. Na 92. dodjeli Oscara nagrada za najbolju glumicu pripala je u njene ruke za ulogu Judy u istoimenom filmu. </p><p>Gledatelji su je ipak najviše zavoljeli u filovima o Bridget Jones, ulozi za koju se morala udebljati nekoliko kilograma. Zbog lošeg psihičkog stanja u jednom je periodu jednostavno pobjegla od reflektora i kamera. Izbivala je šest godina, a u tom je razdoblju tražila samu sebe. Sada je jedna od najtraženijih glumica Hollywooda.</p>