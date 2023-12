Žena koja je pokrenula akciju za Ugrinu: 'Nisam očekivala da će se dug otplatiti u jednom danu!'

Kakve sretne vijesti. Zadivljena sam dobrotom, prezahvalna. Imala sam osjećaj da će akcija biti uspješna, ispričala nam je Anđelka Mustapić, žena koja je pokrenula apel za pomoć glumcu Kristijanu Ugrini. Akcija je gotova, dug je otplaćen, otkrio nam je Ugrina ranije u četvrtak.

Podsjetimo, glumac se našao u financijskim problemima. Pristao je biti jamac za kredit starijoj kolegici koja je prestala plaćati rate, a potom i preminula. Mustapić je bila prijateljica preminule glumice.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Već na početku me ohrabrila podrška što mojih, što njegovih kolega. Nisam zaista očekivala da će se kredit otplatiti u jednom danu - ispričala nam je Mustapić nakon sretnih vijesti.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Kristijan ne zna kako da se dovoljno zahvali, ne zna kako da njegova zahvala stigne do svih koji su donirali - rekla je te dodala kako je to učinila za čovjeka kojeg ne poznaje osobno, no njezina ga je prijateljica, koja je bila teško bolesna, dovela u tešku situaciju.

- Koliko god da je uzak kanal ljudske dobrote, on je protočan. Želim poručiti svima da ne gube nadu i da uvijek ima izlaza - zaključila je.