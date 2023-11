Žena koja već 13 godina stoji iza Jennifer Lopez otkriva detalje o divi: 'Jako naporno radi na sebi'

Žena koja stoji iza Jennifer Lopez (54) otkriva kako pjevačica ostaje na vrhuncu svoje snage. Kim Burse (55), glazbena direktorica koja je radila s Beyoncé, Queen Latifah, Ciarom i Tamarom Braxton, surađuje i s Jennifer već 13 godina te je s njom bila i na njezinim turnejama.

Kim je pohvalila Jennifer jer uvijek radi 'jako, jako naporno', a također je otkrila da ne misli da će omiljena pjevačica uskoro u mirovinu. Objasnila je zašto misli da Jennifer izgleda tako nevjerojatno u svojim godinama.

Foto: Instagram

- To je cijeli spektar. To je osobni wellness, fizički, brine se za sve to. Ona se brine da pokrije sve i vrijedno radi, stvarno, stvarno radi - otkrila je Kim za Daily Mail.

Na pitanje misli li da će se pjevačica ikada povući, Kim je priznala da ne bi željela 'staviti pečat' na to, ali je rekla da ne vidi da će se to dogoditi u bliskoj budućnosti.

- Apsolutno ne. Ona se ne povlači - dodala je.

Svatko tko je gledao Netflixov dokumentarac 'Jennifer Lopez: Poluvrijeme' zna koliko je pjevačica naporno vježbala kako bi osigurala da njezin nastup u veljači 2020. na Super Bowlu bude ništa manje od savršenstva, a Kim je otkrila da se morala ugurati na sastanke u ranim satima kako bi se uklopila u užurbani raspored glazbenice.

Foto: PRESS ASSOCIATION/PIXSELL

- Super Bowl, sjećam se koliko smo naporno radili za nešto što je trajalo oko, najviše, možda šest minuta. I radili smo tako, tako vrijedno, od A do Ž, pazili smo da sve uklopimo i ona je bila s nama svaki dan na probama - ispričala je Kim.

- A u njezinom Netflixovom dokumentarcu, scena kad sam u filmu s njom za njezinim stolom i pokušavamo pregledati pjesme i vrijeme, to je zapravo bilo oko 1:30 ujutro jer je snimala film i tako sam se morala naći s njom i razgovarali smo o glazbi - dodala je.

Foto: Instagram/Jennifer Lopez

Kada su u pitanju nastupi uživo, Kim je otkrila da je 'jednako nervozna' kao i pjevačica te je priznala kako je gledala Super Bowl Halftime show iz kamiona za prijenos zvuka.

Glazbena direktorica otkrila je da je vidjela slavne osobe kao J.Lo u 'ranjivom' izdanju, ali prije izlaska na pozornicu događa se 'transformacija'.

Foto: Instagram

- Kad dođe vrijeme za nastup, odjene se odjeća, obuju se cipele, našminkaju se i uredi se frizura, vidite potpunu transformaciju. A ja tad mogu samo pogledati i reći ‘ovo je zvijezda‘ jer ta transformacija… Počnete potpuno razumjeti zašto ta osoba to radi i zašto ima taj posao - objasnila je Kim.

- Mislim da je titula 'dive' sjajna jer žene uvijek moraju, čini mi se, raditi malo više i gurati malo jače i napredovati još toliko više, i tako su apsolutno zaslužile pravo na tu titulu. Gledam na to kao na pozitivnu titulu. I da, radila sam za neke dive i sve su bile sjajne - zaključila je Kim.