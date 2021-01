Ljetos su slavili prvu godi\u0161njicu braka, a tada su jedno za drugo imali samo rije\u010di hvale.

-\u00a0Ti si moja najbolja prijateljica. Rastapa\u0161 mi srce i izaziva\u0161 me da rastem. Volim te zbog toga. I napravit \u0107u sve za tebe, sve do posljednjeg dana svog \u017eivota - napisao je Karl na dru\u0161tvenim mre\u017eama uz fotografiju s vjen\u010danja. No, \u010dini se da im u braku ipak\u00a0nisu cvjetale ru\u017ee.\u00a0