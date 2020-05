Žena od skandala: Mel B i bivši bili u otvorenoj vezi s dadiljom

Ako je netko naredao skandala u karijeri, onda je to definitivno Spajsica Melania Brown, poznata pod scenskim imenom Mel B, koja je danas napunila 45 godina. Pjevačica vodi raskošan život pa si je uvijek priuštila luksuzne stvari. Ona i bivši suprug Stephen Belafonte (45) uvijek su boravili u vilama s batlerom, putovali privatnim zrakoplovima, a Mel u kolekciji ima toliko dizajnerskih torbica da vjerojatno ni sama ne zna njihov broj.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

Dok je bila sa Stephenom, uvijek mu je za rođendan priređivala velike fešte. Jedne godine mu je darovala privatni otok, a za party iznenađenja je unajmila slonove. U ožujku 2017. njihov brak je doživio krah, a nakon toga su isplivali razni detalji njihovog odnosa.

Foto: PIXSELL, REUTERS

Jedan od njihovih najvećih bračnih skandala koji se pamti je onaj s dadiljom Lorraine. Mel B je nju optuživala da je kriva za raspad njihovog braka. Mel i njezin suprug su navodno prakticirali seks u troje s Lorraine nakon kojeg je dadilja ostala trudna. Platili su joj pobačaj, a šuškalo se i da su sedam mjeseci njih dvije imale aferu bez supruga Belafontea.

Foto: PIXSELL

Mel B je devedesetih godina imala aferu s bivšom Spajsicom Geri Horner (47). Sve je isplivalo u ožujku prošle godine i nastao je veliki skandal o kojemu se pisalo danima...

- Bile smo najbolje prijateljice i samo se dogodilo. Nasmijale smo se i to je bilo to - ispričala je Mel, te dodala kako Geri neće odobravati jer je to javno otkrila.

- Geri će me sigurno mrziti jer je ona u svojoj otmjenoj seoskoj kući sa suprugom, ali to je činjenica. Nadam se da se Geri neće ljutiti i demantirati sve ovo budući da je riječ o smiješnoj stvari - rekla je pjevačica.

POGLEDAJTE VIDEO: Mel B u bikiniju