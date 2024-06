Žena Roda Stewarta često je u društvu kralja Charlesa, imala je dužnost na sprovodu kraljice

Penny Lancaster, supruga Roda Stewarta, ovih dana uživa u Dubrovniku gdje je došla zajedno s ostatkom obitelji na vjenčanje Liama Stewarta i Amerikanke hrvatskih korijena Nicole Artukovich. Iako mu nije majka, Penny je došla pružiti podršku mladom paru, a cijela se obitelj, sudeći po fotografijama i snimkama, jako dobro zabavljala.

Na društvenim mrežama objavila je fotografiju uoči vjenčanja, a na kojoj pozira sa svoja dva sina. 'Jako sam ponosna na njih', napisala je Penny te poželjela mladencima svu sreću u braku.

A osim svoje djece, Penny često na društvenim mrežama objavljuje fotografije kraljevske obitelji s kojom je, na nekoliko načina, povezana. Prije nego što je otputovala za Hrvatsku, bila je u društvu kralja Charlesa u Buckinghamskoj palači! Naime, ona je jedna od ambasadorica 'Prinčeve zaklade'. Radi se o zakladi koju je 1976. godine osnovao upravo Charles, tada princ od Walesa, a pomaže mladima od 11 do 30 godina koji se bore s nezaposlenošću ili problemima u školi.

Britain's King Charles hosts winners of The Twentieth Prince's Trust Awards at Buckingham Palace, London | Foto: Chris Jackson

Kako navodi Daily Mail, Lancaster i kralj Charles tada su razgovarali o turneji Roda Stewarta, koji je također ambasador zaklade.

No, Penny je prije par godina postala i 'posebni pozornik'.

- Rod i djeca bili su jako nervozni oko toga da ću postati policajka, svašta vide na vijestima, no rekla sam im da danas ima puno žena, kćeri, sestara i majki koje su policajke i služe svojoj zajednici - ispričala je tada za magazin Hello. Tada je otkrila i da je morala proći trening koji je trajao osam mjeseci, a policajka je postala mjesec dana nakon što je navršila 50. Iako ima iste ovlasti kao policajka, 'posebni pozornici' taj posao obavljaju volonterski.

U zadnjih je par godina bila na nekoliko bitnih događaja za kraljevsku obitelj, među kojima je i pogreb kraljice Elizabete II. Tamo je imala zadatak paziti na sigurnost ljudi na ulici.

- Bila je velika čast raditi na tome. Prisegnula sam kraljici, a sada moja zakletva ide kralju Charlesu - rekla je prije dvije godine za Good Morning Britain, prenosi Mirror.

Također je bila ponosna i kada se vratila u uniformu za krunidbu kralja Charlesa.

- Počašćena sam što sam imala priliku služiti na ovom posebnom događaju! Jako ponosna, nikada to neću zaboraviti. Hvala svima - napisala je Lancaster na društvenim mrežama tada.