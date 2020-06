Ženio se četiri puta, 36 godina razlike nije mu smetalo, a sa Oonom je dobio osmero djece

<p>Kultna ličnost kinematografije, <strong>Charlie Chaplin</strong>, rodio se u velikom siromaštvu, otac ih je napustio, a majku su, kad je on imao 13 godina, poslali u ludnicu. Kao plesač i asistent uličnim izvođačima počeo je raditi već sa devet godina. Cijeli život sa sobom je nosio pismo čovjeka imena<strong> Jack Hill </strong>koji je tvrdio kako je Chaplin rođen u romskoj karavani u Engleskoj i da su mu roditelji i svi preci bili “zabavljači” i članovi tzv. putujućeg naroda.</p><p>S druge strane, neki tvrde da je rođen kao <strong>Israel Thorstein</strong> i da je promijenio ime, što će ostati nepoznanica jer nitko do danas nije pronašao njegov rodni list. Njegova karijera u Americi brzo je procvala, ali znali su ga po tome što je bio kontroverzan. Bio je slab na žene koje su bile puno mlađe od njega. </p><p>Kad je imao 29, oženio se 16-godišnjom <strong>Mildred Harris</strong>, a razveli su se dvije godine poslije. S 35 se oženio s još jednom 16-godišnjakinjom, <strong>Litom Grey</strong>, i to u Meksiku zato što bi ga u Kaliforniji proglasili silovateljem. Razveli su se tri godine poslije.</p><p><strong>Pauline Levy</strong> imala je 20 kad su se oženili, a Chaplin 47 godina. Razišli su se nakon šest godina. Njegova posljednja supruga, <strong>Oona O’Neill</strong>, kći dramaturga Eugenea O’Neilla, koji je bio šest mjeseci stariji od Chaplina te je zbog tog braka prekinuo kontakt s kćeri, imala je 18 kad je on imao 54 godine. Vjenčali su se na današnji dan 1943. godine. U braku su dobili osmero djece i ostali zajedno do njegove smrti na Božić 1977. godine.</p><p>U Chaplinovu zadnju suprugu bio je zaljubljen i pisac J.D. Salinger, koji je bio toliko zgrožen njezinim izborom da joj je poslao vulgarno pismo o tome kako će izgledati 'degutantna prva bračna noć između nje i Chaplina'. Od njihove djece najpoznatija je glumica <strong>Geraldine Chaplin</strong> (75). Ona je prije dvije godine ispričala kako se djetinjstva baš dobro i ne sjeća. </p><p>- Nemam puno sjećanja, valjda zato što je prošlo već mnogo godina, ali vjerujem da sam imala sretno djetinjstvo - kaže. Kad smo joj rekli da je izuzetno mršava, zahvalila nam se na komplimentu.</p><p>- Trudim se. Puno vježbam i idem u duge šetnje, a to je i priroda - rekla je Geraldine, koja ima samo 45 kilograma i izgledom jako podsjeća na svog slavnog oca. Ispričala nam je da Charlie nije bio sretan kada mu je rekla da se namjerava baviti glumom.</p><p>- Nije dobro prihvatio tu činjenicu. Znao je koji su nedostaci glumačke karijere i koliko čovjek zbog nje može patiti. Želio je da imamo normalne karijere i budemo doktori odvjetnici ili bankari. Ja isto želim i članovima svoje obitelji - ispričala je glumica. U Hrvatskoj je bila već nekoliko puta.</p><p>- Što mogu reći o Hrvatskoj nego da mi se sviđa i da je volim. Prvi sam put u Zagrebu i ništa neću stići vidjeti pa mi ne preostaje ništa drugo nego da se ponovno vratim - istaknula je Geraldine 2018. godine. </p><p>Chaplin je iz svih četiriju brakova imao mnoštvo djece, ukupno 11. Njegovo prvo dijete, s Mildred Harris, sin Norman Spencer rođen je 1919., a preminuo je samo tri dana poslije. Pokopali su ga ispod kamena na kojem samo piše “The Little Mouse” (mali miš). Genijalac komedije i nijemog filma navodno je sve supruge varao, a i prema djeci je znao biti grub. Jedan od njegovih sinova tvrdi kako je, usprkos nedostatku formalnog školovanja, bio vrlo politički aktivan.</p><p>Bio je perfekcionist. Na vrhuncu karijere je sam montirao svoje filmove, a jednu je glumicu tjerao da gotovo 400 puta, skoro tjedan dana, snima istu scenu dugu tek 27 sekundi...</p>