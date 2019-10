Ženu je varao s pomoćnicom, a obje istovremeno bile trudne...

Glumac, bodybuilder i bivši guverner Kalifornije, Arnold Schwarzenegger (72), može se 'pohvaliti' s burnim ljubavnim životom. Njegova veza s Barbarom Outland započela je 1969., a završila 1974. Tri godine kasnije Arnold je u svojim memoarima za britansku učiteljicu napisao: 'Ona je bila dobro balansirana žena koja je htjela običan život, dok sam ja bio sve suprotno te mrzio ideju da živim život kao svi ostali.'

I Baker je kasnije napisala memoare, a tada je priznala kako nije znala da ju Arnold varao sve do prekida, a njihovu je vezu nazvala burnom i strastvenom. 1977. glumac je upoznao frizerku Sue Moray na Venice Beachu, a ona je priznala da su imali otvorenu vezu.

- Kada smo oboje bili u Los Angelesu, bili smo si vjerni, no kad je on odlazio iz grada, bio je slobodan raditi što god hoće - rekla je.

Mjesec dana nakon što je započeo vezu sa Sue, u kolovozu 1977., Arnold je upoznao televizijsku novinarku Mariu Shriver, nećakinju predsjednika Johna F. Kennedyja, i to na jednom teniskom turniru. Godinu dana viđao se s obje, sve dok mu Moray, koja je znala za taj odnos, nije dala ultimatum. Arnold i Maria vjenčali su se 1986., a tijekom braka dobili su četvero djece. Potvrdili su razvod 2011., nakon 25 godina braka, a nekoliko dana kasnije saznalo se da glumac ima izvanbračnog sina Josepha s Mildred Patricijom Baenom, koja je u njihovoj kući radila kao kućna pomoćnica.

To je otkrio Los Angeles Times, a u to vrijeme Joseph je imao 14 godina. Zanimljivo, njihov najmlađi sin Christopher od svog je polubrata stariji svega nekoliko dana pa je Arnold nedavno obojici javno čestitao rođendan. S izvanbračnim sinom dugo nije imao nikakav odnos, no riješili su sve razmirice te su danas bliski. Joseph je također bodybuilder, baš poput slavnog oca.

- Prije napuštanja guvernerske pozicije rekao sam supruzi sve o tom skandalu koji se dogodio prije više od 10 godina - rekao je tada Arnold u izjavi za medije, no nije naglasio kako joj je priznao aferu tek kada ga je suočila s podacima koje je saznala nakon što se našla s njegovom ljubavnicom koja joj je potvrdila da ima dijete s njezinim suprugom.

Patty Baena rođena je u Gvatemali, a za slavnu obitelj radila je čak 20 godina, sve do siječnja 2011. Trudna je radila i dok je Maria bila kod kuće te čekala njihovo najmlađe dijete. Joseph je rođen u listopadu 1997., a Maria je sina Christophera rodila nekoliko dana ranije. Schwarzenegger je kasnije otkrio kako 7 ili 8 godina nije niti znao da ima dijete s Patty, dok nije shvatio da Joseph neodoljivo sliči njemu.

Od početka je preuzeo financijsku brigu o dječaku, a ljubavnici i sinu kupio je četverosobnu kuću s bazenom u Kaliforniji. Nekoliko mjeseci nakon Josephova rođenja Patty se rastala od supruga Rogelija, no tek je 2008. zatražila razvod. Maria i Arnold papire za razvod potpisali su tek 2017., šest godina nakon prekida.

Nakon preljubničkog skandala, i dansko-talijanska glumica Brigitte Nielsen potvrdila je kako je imala aferu s Arnoldom dok je bio u vezi sa Shriver.

- Ne bih ulazila u tu aferu da mi je priznao kako se planira oženiti njome i da je to jako ozbiljno. Nije to rekao pa smo nastavili naš odnos - rekla je tada.

Arnold je u kasnijem intervjuu otkrio kako jedino što bi promijenio u životu jesu pogreške zbog kojih je patila cijela njegova obitelj. Od ljeta 2015. glumac je u vezi s fizikalnom terapeutkinjom Heather Milligan, koja je od njega mlađa 27 godina.

