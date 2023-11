Zet Nede Ukraden je istetovirao puničin potpis: 'Nije to napravio jer sam mu dala nekretnine...'

Pjevačica Neda Ukraden (73) slovi za 'najseksi baku', a sa svojom je obitelji jako povezana. Na prvom mjestu su joj kći Jelena i unuci Neda, Aleksandra i Dušan. Posebnu vezu ima i sa zetom Predragom Minovićem.

Neda je zeta 'prihvatila kao svoje dijete', stoga mu je pomogla da riješi zdravstvene probleme.

- Inzistirala sam da ode na kliniku i sve smo uspješno riješili. Radilo se o oštećenju vida, bilo je ozbiljno. Mogao bi oslijepiti na jedno oko. Hvala Bogu, sve je dobro prošlo - izjavila je pjevačica za Informer.

Istetovirao Nedin autogram

Predrag joj se zahvalio na poseban način, koji je sve iznenadio.

- Zet je istetovirao moje ime, ali ne zbog nekretnina koje sam mu prepisala, već iz zahvalnosti što sam mu pomogla kad je imao zdravstvene probleme - rekla je Neda.

Popularna Neda priznaje da obitelji pokušava pomoći na sve načine.

- Jelena i zet imaju moju podršku u svemu, uvijek ću stajati iza njih. On je dobar muž i roditelj, ali i domaćin. Poštujemo se, meni je to i više nego dovoljno, uvijek smo tu jedni za druge. Život je more obaveza, zajedništvo porodice mora da se vrati, nedostaje nam to u društvu - ispričala je.

'Ja sam žena drugačijeg kova'

Ukraden kaže kako joj nije lako držati cijelu obitelj na svojim leđima i ne smeta joj što nema partnera koji bi joj pomogao.

- Vjerojatno je mnogo lakše ženama koje imaju partnera pa se ne moraju same nositi s problemima. Ipak, gore je ako imate nekoga tko vas sputava, ne razumije vas i ne pruža vam podršku. Uživam u životu i putovanjima, žena sam malo drugačijeg kova i energije. Umjetnike je teško pratiti i voljeti. Rijetki su muškarci koji to mogu podnijeti. Živim punim plućima, volim ići u kazalište, ali i u kafanu. Vrlo sam pokretna, nije me teško nagovoriti na akciju. Ne vidim manu tome što sam sama, znam da se mnogi pate u vezama i brakovima zbog nerazumijevanja - objasnila je Neda.