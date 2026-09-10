Zgodne dame se seksi fotkama opraštaju od bikinija i ljeta...

Iako se ljeto kalendarski bliži kraju, sudeći prema društvenim mrežama poznatih dama, za spremanje badića, sunčanja i morskih radosti - još nije vrijeme. Dok se neki već vraćaju u svakodnevicu, drugi još uživaju u posljednjim ljetnim danima i pratiteljima pokazuju kako izgleda njihov pozdrav najopuštenijem godišnjem dobu.

Među njima je Rihanna, koja je još jednom pokazala da joj za podizanje temperature nisu potrebne visoke ljetne temperature. Pjevačica je pozirala u korzetu i tangicama, a zatim se okrenula od objektiva i u prvi plan stavila stražnjicu. Njezin ljetni seksi izgled teško je mogao proći nezapaženo, baš kao ni fotografija kojom je počastila brojne pratitelje.

Foto: Instagramž

- Ljeto je pri kraju, ali još imam fotki za objavljivanje - napisala je lijepa pjevačica, a pratitelji nisu štedjeli komplimente.

Pisali su joj: “Ovo nam je baš trebalo”.

Za ljetne radosti zna i Coco Austin, koja je pozirala u bazenu i još jednom pokazala zašto je godinama poznata po bujnim oblinama. U kupaćem kostimu uživala je u vodi, a u prvi plan stavila je guzu, za koju tvrdi da je prava. Osim toga, kako bi jednom zauvijek prekinula glasine o ugradnji implantata, supruga repera Ice-T-ja podvrgnula se svojedobno i ultrazvučnom pregledu pa javno objavila nalaze.

- Stražnjica je prava, ali grudi su umjetne. Njih sam povećala kad sam imala 18 godina - otkrila je Coco-T.

Foto: Instagramž

Ljeto nije prošlo ni bez domaćih zvijezda. Maja Šuput iskoristila je tople dane za druženje s prijateljicama, a zajedničkim poziranjem prije nekoliko dana zabilježile su ljetne trenutke.

Foto: Instagramž

Jennifer Lopez također se pozdravila s ljetom i još jedanput pokazala seksi figuru. Pozirala je u badiću i iznova dokazala kako joj to što je u 58. godini ne predstavlja baš nikakvu prepreku. Njene fotke izazivaju pažnju, a ovog je puta zablistala u luksuznom jednodijelnom badiću, koji je istaknuo njenu figuru.

Foto: Instagram

I pjevačica Dua Lipa pozdravlja se od toplijih dana, a objavila je set fotografija. Na nekima pozira s prijateljicama, a sve nose badić. No jedna je fotka izazvala posebnu pozornost - pozirala je u tangicama, okrenula se i pokazala stražnjicu. Očito se dobro zabavljala, a njeno opušteno izdanje savršeno se uklopilo u atmosferu odmora, mora i bezbrižnih dana.

Foto: Instagramž

Da dobra linija nema veze s godinama, pokazuje Elizabeth Hurley. Glumica, koja ima 61 godinu, i dalje oduševljava izgledom u bikiniju. Njezine ljetne fotografije gotovo su postale tradicija, a Hurley očito nema namjeru skrivati figuru na kojoj bi joj mnoge mlađe kolegice pozavidjele.

Foto: Instagramž

A dok se slavne svjetske zvijezde sunčaju na egzotičnim destinacijama i poziraju uz bazene, domaće predstavnice također znaju kako uživati u morskim radostima. Renata Lovrinčević Buljan i Žanamari svoje su ljetne dane također provele u ljetnim radostima, uživajući u moru, suncu i onome što ljeto donosi. Pozirale su zajedno, a pratitelji su bili oduševljeni.

Foto: Instagramž

- Okružite se ljudima koji vas vole, prihvaćaju, podižu iz pepela i koji slave vaše pobjede - napisale su ispod zajedničkog videa. Žanamari je nosila badić, a mama Renata zablistala je u crnoj haljini.