Zgodni Britanac je potencijalni novi James Bond: 'On je favorit, briljirao je na tajnoj audiciji...'

Britanski glumac Aaron Taylor-Johnson (32) navodno je glavni izbor za novog Jamesa Bonda koji bi trebao zamijeniti Daniela Craiga (54). Navodno je impresionirao producenticu Barbaru Broccoli na tajnoj filmskoj audiciji u studiju Pinewood, prenose strani mediji.

- Aaron je sudjelovao na filmskoj audiciji, kako bi postao idući James Bond u rujnu. Svidio se Barbari i producentima, jedan je od favorita za ulogu - rekao je anonimni izvor za The Sun.

Neko je vrijeme Idris Elba bio potencijalni novi 007, ali ipak je odustao, a kladioničari su ranije prognozirali i da bi ulogu mogli preuzeti Henry Cavill, Regé Jean-Page, Tom Hardy, James Norton ili Chiwetel Ejiofor.

Aaron je glumio u filmovima 'Kick-Ass', 'Avengers: Age of Ultron and Godzilla', a karijeru je započeo još 2001. kada je glumio u seriji 'Armadillo'. Javnosti je postao poznat nakon uloge u biografskom filmu i Johnu Lennonu iz 2009., 'Nowhere Boy'.

Aaron je oženjen za producenticu i fotografkinju Sam Taylor-Johnson (55), koja je režirala film '50 nijansi sive'. Aaron i Sam upoznali su se 2009. godine na setu filma Nowhere Boy, u kojem je on glumio, a ona režirala. Glumac je imao 19 godina kada je počeo hodati s 42-godišnjom redateljicom. 2012. godine par se vjenčao, a danas imaju i dvoje djece.

Za njihovu razliku u godinama rekao je za New York Magazine da je privukla puno pažnje.

- Suočavanje s tim na početku karijere vjerojatno me dovelo do pozicije gdje sada mogu brže jednostavno reći: 'Oh, j*** ga' - zaključio je.

