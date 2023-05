Zgodni Severinin producent u izlasku: Spajali su ih, a ranije se spominjao i 'ljubavni trokut'...

Srpski glazbenik David Ljubenović Devito (28) okupio je prošlog tjedna brojne poznate osobe na promociji svog prvog albuma u Beogradu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Među njima je bio i srpski, glazbeni producent Filip Miletić (43) koji je u Hrvatskoj najpoznatiji po dugogodišnjoj, uspješnoj suradnji s pjevačicom Severinom Vučković (51).

Foto: Antonio Ahel

Filip i Severina 'kliknuli' su i privatno, a nije trebalo dugo da krenu glasine da se među njima događa nešto više od poslovne suradnje. Markantni profesor klavira stoji iza producentske kuće 'FM Play' koju je pokrenuo zajedno s Milošem Roganovićem. 2007. godine duo je surađivao s regionalnom zvijezdom Sekom Aleksić (42) na njenom velikom hitu 'Aspirin' i tada je počeo njihov uspon.

Danas surađuju s brojnim regionalnim zvijezdama, a sa Severinom su radili na više njenih velikih hitova, kao što su 'Brad Pitt', 'Italiana' i 'Uzbuna'.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Inače, markantni Miletić je bio u dugogodišnjoj vezi s pjevačicom Anom Bebić (37) koja je najpoznatija po pjesmi 'Italiana' koju je snimila upravo sa Severinom. Par je prekidao nekoliko puta u šest zajedničkih godina, a konačni prekid dogodio se 2015. godine.

Tada su regionalni mediji pisali da se Filip zbližio s Aninom kolegicom Editom Aradinović, a upravo je producent stvorio njen bivši bend 'Ministarke'. Što god bila istina, par se više nije mirio, a onda je 'na red' stigla i naša pjevačica.

Foto: Instagram

Filip je nekoliko puta radio društvo Severini na godišnjim odmorima nakon razvoda od Igora Kojića (35), a tada su se oboje hvalili isklesanim tijelima.

Kad su joj provalili u stan i opljačkali je 2021. godine, nakon razgovora s policijom, iz Severinina stana na zagrebačkom Bijeniku, osim pjevačice i njena menadžera Tomice Petrovića, izašao je i Miletić. Seve i Tomica odvezli su se jednim automobilom, a Miletić svojim beogradskih registracija.

Foto: Davor Puklavec/Pixell, Privatna arhiva

- Filip i ja nismo u vezi, ne zabavljamo se. Jednostavno već dugo ne čitam novine, nego mi jave prijatelji što pišu i onda, kad smo vidjeli naslov 'Kako dalje', onda smo se smijali jer ono, završili smo ploču i sad ćemo kao prekinuti. Međutim, naša suradnja traje 10 godina, vjerojatno je moj razvod to pokrenuo, ali je toliko pogrešno plasirano. Uopće me više ne pitaju ni je li to istina ili nije, ali bolje da pišu o tome nego o nekim teškim stvarima o kojima se pisalo - napokon je komentirala Severina napise u prosincu 2021. godine za portal Klix.ba.