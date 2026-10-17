Žiri Masterchefa nije dvojio: Juan servirao najkompletnije jelo i osvojio zlatnu karticu!

Izazov u kojem su natjecatelji MasterChefa morali dočarati okus roštilja bez klasičnog roštilja, vatre i ugljena donio je odlična jela, ali i pogreške koje su neke kandidate izravno odvele prema stres testu. Chefovi su tanjure ocjenjivali prema tri kriterija – krušnom prilogu, okusu dima i uspješnosti povezivanja svih okusa.

Prvi je mjesto u stres testu osigurao Marko, koji je nastavio dovršavati tanjur i nakon isteka vremena kuhanja.

- Imamo zlatno pravilo u MasterChefu – kad smo odbrojili zadnju sekundu, još si stavljao umak na svoj tanjur. To znači da ideš direktno u stres test - priopćio mu je Mario.

Foto: NOVA TV

Probleme s krušnim dijelom zadatka imali su Miro, čije su pogačice ostale sirove iznutra, te Jakov.

- Jakov, mislim da imamo mali problem. Kruh je sirov - rekao mu je Goran.

Marija Jakšić i Andrea također su završile među kandidatima koji moraju u stres test jer su chefovi u njihovim ribljim jelima pronašli kost.

S druge strane, Filip Krupski i Monika Bačić oduševili su Stjepana toliko da je njihova jela odlučio podijeliti s ostalim članovima žirija.

- Vidi se da nisi prvi put radio focacciu - pohvalio je Filipa.

Foto: NOVA TV

Dobre reakcije izazvao je i Josipov tanjur.

- Ponosan sam na sebe, inspiraciju sam dobio iz razgovora s drugim kandidatima. Puno učim od njih - rekao je.

Brojne pohvale za svoje jelo inspirirano bliskim istokom dobio je i Juan koji je servirao skušu dimljenu na tavi, baba ghanoush na njegov način, sotirano povrće, chimichurri, dimljeni kajmak s krastavcima i pogačicu.

- Ovo je sve toliko puno okusa da imam osjećaj da si kuhao dva sata. Ovo je baš jelo za uživanje - poručio je Stjepan.

Foto: NOVA TV

Chefovi su kao tri najbolja tanjura izdvojili ona koja su pripremili Juan, Filip i Dominik, no odluka o zlatnoj kartici bila je jednoglasna.

- Jednoglasno smo došli do zaključka da si imao najbolje okuse i najkompletnije jelo - poručio je Stjepan Juanu, koji je tako postao novi vlasnik vrijednog imuniteta.

- Kartica daje sigurnost. Lijepo ju je imati - ponosno je zaključio Juan. Kako će iskoristiti tu prednost ne propustite doznati u ponedjeljak na Novoj TV, a prije svih na Nova Play!