Jednoglasno smo došli do zaključka da si imao najbolje okuse i najkompletnije jelo, poručio je Stjepan Juanu, koji je tako postao novi vlasnik vrijednog imuniteta
Žiri Masterchefa nije dvojio: Juan servirao najkompletnije jelo i osvojio zlatnu karticu!
Izazov u kojem su natjecatelji MasterChefa morali dočarati okus roštilja bez klasičnog roštilja, vatre i ugljena donio je odlična jela, ali i pogreške koje su neke kandidate izravno odvele prema stres testu. Chefovi su tanjure ocjenjivali prema tri kriterija – krušnom prilogu, okusu dima i uspješnosti povezivanja svih okusa.
Prvi je mjesto u stres testu osigurao Marko, koji je nastavio dovršavati tanjur i nakon isteka vremena kuhanja.
- Imamo zlatno pravilo u MasterChefu – kad smo odbrojili zadnju sekundu, još si stavljao umak na svoj tanjur. To znači da ideš direktno u stres test - priopćio mu je Mario.
Probleme s krušnim dijelom zadatka imali su Miro, čije su pogačice ostale sirove iznutra, te Jakov.
- Jakov, mislim da imamo mali problem. Kruh je sirov - rekao mu je Goran.
Marija Jakšić i Andrea također su završile među kandidatima koji moraju u stres test jer su chefovi u njihovim ribljim jelima pronašli kost.
S druge strane, Filip Krupski i Monika Bačić oduševili su Stjepana toliko da je njihova jela odlučio podijeliti s ostalim članovima žirija.
- Vidi se da nisi prvi put radio focacciu - pohvalio je Filipa.
Dobre reakcije izazvao je i Josipov tanjur.
- Ponosan sam na sebe, inspiraciju sam dobio iz razgovora s drugim kandidatima. Puno učim od njih - rekao je.
Brojne pohvale za svoje jelo inspirirano bliskim istokom dobio je i Juan koji je servirao skušu dimljenu na tavi, baba ghanoush na njegov način, sotirano povrće, chimichurri, dimljeni kajmak s krastavcima i pogačicu.
- Ovo je sve toliko puno okusa da imam osjećaj da si kuhao dva sata. Ovo je baš jelo za uživanje - poručio je Stjepan.
Chefovi su kao tri najbolja tanjura izdvojili ona koja su pripremili Juan, Filip i Dominik, no odluka o zlatnoj kartici bila je jednoglasna.
- Jednoglasno smo došli do zaključka da si imao najbolje okuse i najkompletnije jelo - poručio je Stjepan Juanu, koji je tako postao novi vlasnik vrijednog imuniteta.
- Kartica daje sigurnost. Lijepo ju je imati - ponosno je zaključio Juan. Kako će iskoristiti tu prednost ne propustite doznati u ponedjeljak na Novoj TV, a prije svih na Nova Play!
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