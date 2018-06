Žiri ne može doći k sebi: 'Jedva čekamo veliko finale'

Mia Negovetić, Indira Levak, Luka Nižetić, Enis Bešlagić i Zdravko Šljivac toliko su puta stisnuli zeleni gumb da više ni sami nisu bili svjesni koliko su kandidata pustili u a capellu. Drugu šansu za predstavljanjem dobili su svi osim Luke Žiberne i Diane Polić, koji su također bili vrlo dobri.

Nakon a capelle, žiri se povukao u svoje odaje i odlučio da dalje u finale prolaze Ivona Bilić Prcić, Dino Guščić, Dinela Kazalac, Lucija Stipanović i Nives Lazar.

- Ti si hrvatska Whitney Houston! Potvrdila si svoj status dive - priznala je Indira Ivoni nakon što joj se cijeli žiri ustao i poklonio za fenomenalan emotivni nastup, koji je Miju čak i rasplakao.

Dino ih je oduševio svojom ozbiljnom izvedbom i lijepo oblikovanim glasom te je Luka zaključio da je pred njim svijetla pjevačka budućnost.

Dinela je, prema mišljenju žirija, odabrala najtežu moguću pjesmu 'Chandelier' od Sie, ali ju je kvalitetno izvela i, kako je Šljivac rekao, najteže dijelove je najbolje otpjevala.

Nives je uvjerljivo izvela i prenijela pjesmu na žiri zbog čega je žele ponovno čuti i u finalu, a Lucija ih je ostavila bez daha.

- Ovo je bilo zakucavanje! To je stvarno talent, i više od toga. Impresionirala si me i jedva čekam finale, to će biti ludnica - izjavila je Indira, koja ne može dočekati veliku završnicu showa, baš kao i njezine kolege suci.