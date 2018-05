Žiri neće ocjenjivati jelovnik od tri slijeda, već će to raditi gosti

Posljednji 'timski tjedan' započinje zanimljivim izazovom. Dva tima, koje predvode Ružica i Barica te Nikolina i Otto, okušat će se u jednom od najtežih zadataka sezone - 'srazu restorana'. Natjecatelji imaju 75 minuta za pripremu dva jelovnika od tri slijeda, a koje će kušati i ocijeniti nepoznati ljudi koji na 321-trg dolaze kao gosti njihovih 'restorana'.

Na jelovnicima oba tima nalaze se ukusni azijski recepti, rezanci s povrćem za predjelo, riža u slatko-kiselom umaku za glavno jelo i pohane banane i ananas za desert. Ružica i Nikolina imaju iskustva u pripremi jela koja se najčešće jedu štapićima, no moraju znati da će neki gosti po prvi puta kušati azijsku kuhinju upravo na 321-trgu u njihovim 'restoranima'.

Foto: RTL televizija

- Ako me pitati jesu li natjecatelji dorasli ovom izazovu, mogu reći da neki jesu, a neki nisu. No, svakako se trebaju uhvatiti u koštac s činjenicom da će kuhati za 12 ljudi, što dosad nije bio slučaj na setu. Ako to prvi put radiš, mogao bi biti u problemu - kaže član žirija Tomislav Špiček, a s njime se slaže i Mateja Domitrović Sabo, naglašavajući da kod natjecatelja očekuje više stresa i uzbuđenja nego inače.

- Malo nam je čudno što imamo tzv. slobodan dan. Volio bih da i žiri danas kuša te tanjure, da ipak mi okusimo kako su oni to spremili. Ali, neka i natjecatelji imaju slobodan dan on nas, neka im malo sude drugi ljudi… - priznaje Ivan Pažanin, dok Mate Janković smatra da nespremni natjecatelji koji nisu dorasli ovom zadatku trebaju – ispasti.

Foto: RTL televizija

Kojim se to gostima neće svidjeti azijska kuhinja s 321-trga, a koji su pojeli sve s tanjura? Odgovore donosi nova epizoda kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!', večeras u 21.30 na RTL-u.