Na RTL-u uskoro kreće osmo izdanje omiljenog kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' koji već niz godina zabavlja gledatelje, ali i uči trikovima i vještinama kuhanja. Okosnica i ove sezone bit će tročlani žiri u sastavu mentora Željke Klemenčić i Ivana Pažanina te predsjednika žirija Tomislava Špičeka.

Prva faza natjecanja kroz koju će morati proći svi kandidati osme sezone 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' bit će audicije na neviđeno. Kandidati će u određeno vrijeme pripremiti jelo kojim se žele prezentirati stručnom žiriju, a iskusna nepca potom će odlučiti prolazi li taj kandidat u daljnju fazu natjecanja. Samo najboljih 10 parova moći će proći u iduću fazu, a to je kuhanje u timovima – tim Željke Klemenčić i tim Ivana Pažanina, dok će predsjednik žirija sve nadgledati i držati pod kontrolom.

POGLEDAJTE VIDEO: Tomislav Špiček pazi se korone

- Ja sam neutralan ove godine, vodim evidenciju o tome gdje i s kim bi kandidat volio kuhati. To ću dobro i pomno razraditi da svi budu zadovoljni i stojim im na raspolaganju za pomoć - kaže Tomislav Špiček, koji će već na audicijama ispitivati kandidate koga priželjkuju za mentora.

- Krećemo s kušanjima na neviđeno - to je uvijek poseban doživljaj, kad prvo upoznaš hranu, a tek onda čovjeka. To mi je uvijek zanimljivo. Čak smo mi u žiriju razvili i malu internu igru pogađanja kakav čovjek stoji iz jela, ali znamo se zbilja iznenaditi - otkriva Željka koja napominje da gledatelje u ovoj sezoni očekuju razni karakteri, super šaroliko društvo uz koje će se sigurno dobro nasmijati, baš kao i žiri. Zajedno s kolegom Ivanom Pažaninom ove sezone Željka ima ulogu mentora svog tima, koja je vrlo laskava, ali i zahtjevna jer je puno toga 'na kocki'.

- Uvijek kažem ljudima u svom timu - ne natječemo se Pažanin i ja, naša su mjesta ovdje sigurna. Vi ste se došli natjecati. Mentor daje savjete, ponekad nudi neka rješenja ili dijeli poslove jer prati što je kome u timu jača strana - napominje Klemenčić.

- Mentorska uloga je educirati, motivirati i osposobiti kandidate da dođu do kraja. Poseban je osjećaj kada vidite kako stvarate buduće potencijalne kuhare. Naravno, uz to uvijek mora biti i malo rivalstva. To sve motivira i gura kandidate prema pobjedi - kaže Pažanin koji kao glavni adut emisije ističe vrhunsko kuhanje.

- Posebnost ove osme sezone definitivno je visoka razina kuhanja, što možemo pripisati prvom lockdownu. Mislim da vrhunska borba kandidata i njihovo znanje daje posebne novitete. Ima jako dobrih kandidata, ali u ovome trenutku ne mogu govoriti o njima. Bit će svega - najavljuje Ivan.

Naime, snimanje emisije u jednom je trenutku bilo prekinuto zbog prvog lockdowna u kojem se našla cijela zemlja, a pauza je samo rezultirala još većom motivacijom za kuhanje i povratkom na set.

- Snimali smo u dvije runde, a to je valjda i razlog zašto smo se onda s tolikom guštom vratili na snimanje, željni svega. Uvijek je super atmosfera na snimanju, to je najjači dio ovog projekta. Sve teče kao slaninom podmazano - rekla je Željka koja smatra da su Špiček, Pažanin i ona kliknuli „kao tri puzzle“, a sličnog je razmišljanja i splitski chef.

- Svaka pohvala svima uključenima u snimanju showa. Sama ekipa je kao familija tako da je uvijek dobra atmosfera u svakom pogledu. Na sreću svih nas, uz poštivanje svih mjera, uspjeli smo sve privesti kraju bez ikakvih problema. Čestitam svima na uspješno odrađenom snimanju. I sad svi možemo uživati pred malim ekranima - zaključio je Pažanin koji jedva čeka početak emisije.

Uz legendarni žiri i zabavne natjecatelje, gledatelje će kroz show voditi jedinstveni Domagoj Jakopović Ribafish stoga novu sezonu kulinarske poslastice 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' ne propustite pogledati uskoro na RTL-u!