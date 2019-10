Živi u Kaliforniji, kuha i snima, a Kolindine izjave joj ne leže...

Ljiljana Nikolovska (55) pjevala je u Magazinu od 1983. do 1989. Kad je došla u grupu Ljiljana je imala svega 19. godina. Bend je debitirao 1980. na Splitskom festivalu, a konkurenciju su pomeli tri godine poslije s hitom "Kokolo" kad im se pridružila Ljiljana. No u vrijeme najveće popularnosti Ljiljana je napustila Magazin, a njen bivši suprug, prvi hrvatski paparazzo Jadran Lazić, u intervjuu prije dvije godine otkrio je da je to napravila zbog njega. Ljiljana se zbog ljubavi za Jadranom preselila u Kaliforniju. U početku joj je, ispričala je, ondje bilo zanimljivo jer joj je sve bilo novo. Isprva je bila u čudu kad je doznala da postoje stotine različitih vrsta kruha ili da Amerikanci večer prije meso preliju “kemikalijama” kako bi ga omekšali prije sutrašnjeg pripreman

- Da. Išla je sa mnom. Ostavila je Magazin. Što ćeš... Ne možemo drugačije biti zajedno – rekao je Lazić.

Ljiljana je Hrvatsku napustila prije rata, a nakon kraha braka s Lazićem, 1995. se udala za glazbenika Peta Mazicha, s kojim ima sina Tonija. Godinama žive u San Pedru, a u kući imaju i glazbeni studio. Od prvog trenutka, kaže, činilo joj se kao da se već dugo poznaju. Peteu je trebalo mjesec dana da skupi hrabrosti da je nazove jer se u to vrijeme Ljiljana razvodila od prvog supruga Jadrana Lazića.

- Kad bismo zajedno izašli, uzeli bismo butelju vina i sjeli na plaži Venice Beach i ondje razgovarali satima, do jutra. To nam je bilo dovoljno. Viđali smo se svaki dan i postali sjajni prijatelji - izjavila je. Ljubav je planula, a danas kad su u braku i dalje su, kaže najbolji prijatelji.

Foto: Privatan album - Nekad sam stalno išla tamo-ovamo, no kad sam rodila sina Tonija, prije 14 godina, sve se promijenilo. Od tada kuham, radim u studiju i taksiram svog malog – rekla je Nikolovska 2013. godine.

Iako je nema u hrvatskoj javnosti Ljiljana, koja je aktivna na društvenim mrežama, često se osvrne na događanja u zemlji. Sad je digla prašinu komentirajući izjavu Kolinde Grabar Kitarović. Naime predsjednica je prilikom primanja nagrade za životno djelo zaklade Fulbright u Washingtonu komentirala svoj život u Jugoslaviji pa je rekla da je bila "djevojka rođena s krive strane Željezne zavjese koja je sanjala druga mjesta na kojima su ljudi imali slobodu izbora, gdje se moglo slobodno govoriti i izražavati svoja uvjerenja a da se zbog toga ne bude progonjen". Ljiljana joj nije ostala dužna.

- I ja san bila muzičar, proputovala cili svit, isla na ponoćke, vinčanja i pričesti u crkvu, išla na balet, u doktora, zubara, ljetovanja i zimovanja kad god su mi naredili, iza te iste željezne zavjese. Puno san propatila. Kolinda, izdrži još malo, dok te ne prime negdi vani u izlog s puno neonskog svitla - napisala je Nikolovska na društvenoj mreži.

Ljiljana se prije dvadesetak godina pokušala vratiti na hrvatsku estradu, no samostalna karijera nije joj uspjela. Ona je jedina pjevačica Magazina kojoj Huljić nakon odlaska iz benda nije pisao hitove. Naslijedila ju je Danijela Martinović. Ljiljana se prije dvije godine osvrnula i na bivšeg šefa. Bivšoj pjevačici Magazina zasmetali su komentari Tončija Huljića u showu 'Nikad nije kasno'. On je rekao da Magazinov hit 'Tri sam ti zime šaptala ime' danas ne pronalazi put do publike. Zbog toga ga je Nikolovska prozvala egocentrikom jer se, tvrdi bivša pjevačica, hvalio da je ključan faktor za uspjeh Magazina.

- On se ljuti kad mu pjevač oduzme pozornost jer misli da oni nemaju nikakvu kreativnu ulogu - napisala je Nikolovska.

