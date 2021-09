Glumac Michael Kenneth Williams pronađen je mrtav u svom apartmanu u ponedjeljak. Kako pišu strani mediji, razlog je navodno predoziranje.

Williams je odrastao u u Brooklynu u New Yorku, gdje je pohađao srednju školu tehničkog usmjerenja. Njegov je otac Afroamerikanac iz Južne Karoline, a majka je porijeklom s Bahama. Nakon što je u mladosti često upadao u probleme, pridružio se kazalištu National Black Theatre u New Yorku.

Neko vrijeme je radio za farmaceutsku tvrtku Pfizer. Međutim, inspiriran videospotom 'Rhythm Nation 1814' Janet Jackson, napustio je školu i dao otkaz na poslu te se unatoč protivljenju svoje obitelji posvetio plesnoj karijeri.

Godinu dana je povremeno živio na ulici kao beskućnik te istovremeno posjećivao diskografske kuće i plesne studije u potrazi za poslom. Nakon što se zaposlio se kao plesač na glazbenoj turneji za plesnu himnu Kym Simsa 'Too Blind To See It', dogodio se uzlet u njegovoj karijeri.

Williams se pojavio u više od glazbenih spotova te plesao na turnejama velikih zvijezda poput Georgea Michaela i Madonne, a bavio se i manekenstvom.

Jednu od prvih glumačkih uloga dobio je nakon što ga je otkrio Tupac Shakur, te se 1996. pojavio u filmu 'Bullet' u ulozi High High-ja, brata i poslušnika kralja droge Tanka, kojeg je glumio Tupac.

Svoj prepoznatljivi veliki ožiljak na licu dobio je tijekom tučnjave u baru na aveniji Jamaica u New Yorku, na svoj 25. rođendan, kada je napadnut britvom. Ožiljak je postao njegova glavna karakteristika, što je rezultiralo ponudama za uloge lupeža u glazbenim spotovima te poziranjem poznatim fotografima poput Davida LaChapellea.

Williams se proslavio ulogama Omara Littlea u HBO-ovoj dramskoj seriji 'Žica' te Alberta 'Chalkyja' Whitea u seriji 'Boardwalk Empire'.

Brojne pohvale dobio je i za ulogu Jacka Geeja, supruga Bessie Smith, u biografskom filmu HBO o filmu, 'Bessie'. U sporednoj ulozi se pojavio u u brojnim filmovima i televizijskim serijama, uključujući 'The Road', 'Inherent Vice', 'The Night Of', 'Gone Baby Gone' i '12 Years a Slave'.