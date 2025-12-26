Živio je na ulici i apstinirao od seksa radi uloge, obožavatelji su mu slali bizarne poklone

Jared Leto rođen je 26. prosinca 1971. u Louisiani. Roditelji su mu se rastali nedugo nakon što se rodio te ga je odgojila majka, umjetnica s kojom je čitavo djetinjstvo bio na putu. Letova obitelj imala je financijske nevolje čitavo njegovo odrastanje, no on i brat Shannon zavoljeli su umjetnost još otkako su bili dječaci. Jared je upisao slikarstvo na Sveučilištu Philadelphia, no kako se počeo sve više zanimati za glumu, prebacio se na fakultet u New Yorku, gdje je završio režiju.

Godine 1992. preselio se u Los Angeles. Uloga koja mu je lansirala karijeru bila je ona u seriji "I to mi je neki život", u kojoj je utjelovio Jordana Catalana. Obožavatelji serije bili su toliko opčinjeni mladim glumcem da je počeo dobivati neobične poklone poput ljudskoga uha i stidnih dlaka. Časopis People ga je na temelju globalne popularnosti proglasio jednim od 50 najljepših ljudi 1996. i 1997. godine.

Foto: Profimedia

Leto je ostvario niz uloga u zapaženim filmovima 90-ih poput onih u "Tankoj crvenoj liniji" i "Klubu boraca". "Američki psiho" i "Rekvijem za snove" njegovi su veliki hitovi s prijelaza milenija, a u tom se trenutku već profilirao kao jedan od traženijih glumaca u Hollywoodu. Kako bi se što bolje pripremio za ulogu u filmu "Rekvijem za snove", Leto je navodno jedno vrijeme živio na ulicama New Yorka te je apstinirao od seksa s tadašnjom zaručnicom Cameron Diaz.

Film "Dobri dileri iz Dallasa" 2014. godine mu je priskrbio Oscara za najbolju mušku sporednu ulogu. Taj film označio je njegov povratak na velika platna nakon šestogodišnje pauze, a ponovno je nizao uspješne uloge. Pojavio se kao Joker u "Suicide Squadu" 2016. te je godinu kasnije glumio u filmu "Blade Runner 2049".

Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

S bratom Shannonom pokrenuo je bend 30 Seconds to Mars još 1998. godine. Glavni je pjevač benda, a on i brat jedini su članovi koji se kroz godine nisu mijenjali. Bend je 2011. postavio Guinnessov rekord za najdužu turneju rock benda ikada, a odsvirali su čak 300 koncerata. Iste godine nastupili su pred zagrebačkom publikom u dvorištu kluba Močvara.

Željko Hladika/Pixsell | Foto: Željko Hladika/Pixsell

Naredne godine u javnost su pustili dokumentarac u kojem su objasnili pravnu bitku s diskografskom kućom EMI vrijednu čak 30 milijuna dolara. Film je režirao sam Jared Leto pod pseudonimom Bartholomew Cubbins. Isto ime koristi i kao redatelj spotova svoga benda.

Jareda Leta ove godine je devet žena optužilo za seksualno zlostavljanje. Portal Air Mail objavio je priču nakon intervjua sa ženama koje tvrde da se glumac i glazbenik ponašao neprimjereno prema njima, neke dok su bile maloljetne. Žene navode dugogodišnji obrazac takvog ponašanja.

- To je javna tajna već duže vrijeme - rekla je anonimna jedna od žena u intervjuu. Leto je izričito odbacio sve optužbe.