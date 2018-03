Živio je u dvorcu i bio plemić, a Hepburn mu je bila inspiracija

Primio sam poziv od filmskog agenta koji mi je rekao da mi u studio dolazi gospodična Hepburn koja bira kostime za film 'Sabrina'. Ja sam očekivao da će mi doći Katharine Hepburn. Kada mi je došla Audrey, bio sam zbunjen. Nisam znala tko je ona jer nisam gledao njene prijašnje filmove, pričao je Hubert de Givenchy 2010. na predavanju u Oxfordu.

Slavni dizajner koji je postao sinonim za eleganciju i sofisticiranost kroz svoju modnu kuću Givenchy, osnovanu 1953., a svoj odnos s Audrey Hepburn opisao je kao 'posebnu ljubavnu aferu'. Kada mu je ušetala u salon odjevena u pletenu majicu i ravne sandale, sa slamnatim šeširom na glavi, Givenchy je bio oduševljen. Dizajner se glumici požalio da mu je nemoguće u kratkom roku napraviti 15 ili 20 haljina za njen film, a ona je počela birati haljine iz njegove kolekcije. Točno je, kaže, znala koja bi haljina odgovarala kojoj sceni pa su se na kraju brzo i 'bezbolno' oko svega dogovorili.

Foto: Screenshot Youtube

- Odijevao sam od je od tada, pa sve do njene prerane smrti. No ona je još uvijek tamo gore - kazao je tada studentima slavni francuski dizajner, pokazujući prema nebu. Za Hepburn, koja je od raka umrla 1993., kaže da je bila 'jedinstvena, odana i prekrasna'.

Foto: Screenshot Youtube

Hepburn mu je postala najvažnija muza karijere, a za nju je 'otac male crne haljine' napravio i slavnu crnu haljinu u kojoj je zablistala u filmskom klasiku 'Doručak kod Tiffanyja'.

Hubert de Givenchy se rodio u plemićkoj obitelj. Otac mu je bio markiz, a titulu je naslijedio Hubertov stariji brat Jean-Claude. Odmalena je bio opčinjen modnim časopisima.

Hubert de Givenchy has sadly passed away at the age of 91. May he rest in peace and long live his legacy. - I pic.twitter.com/Q1vIp6PxuR — IMONATION (@THEIMONATION) March 12, 2018

- Oduvijek sam sanjao o tome da budem dizajner i silno sam htio da moja majka to prihvati. Bio sam poput leptira, u svakom trenutku moram imati dobar prijem, moram na sve obraćati pozornost kako bi bio kreativan - rekao je dizajner koji najviše od svega, kaže, poštuje tkaninu.

Foto: Youtube/screenshot

- Tkanina je nevjerojatna stvar, ima svoj život. Najteže je realizirati malu crnu haljinu jer se morate držati jednostavnosti - kazao je jednom Givenchy.

Kako bi ostvario svoj san, kao 17-godišnjak se se li u Pariz, gdje je pohađao Nacionalnu školu za likovne umjetnosti. Uskoro je postao asistent dizajnerice Else Schiaparelli, koja je bila direktna konkurencija Coco Chanel. Givenchy se osamostalio već sa 24 godine i otvorio je svoju modnu kuću.

"The dress must follow the body of a woman, not the body following the shape of the dress." "Hubert de Givenchy"

💔💔

Another star of Haute Couture reached the sky

91 years of elegance

Au revoir Hubert de #Givenchy

Rest in Peace pic.twitter.com/IFtOCFxI7t — Ryma (@ryyma12) March 12, 2018

U njegovoj prvoj kolekciji posebno se istaknula bluza s voluminoznim rukavima pod nazivom 'Bettina', a kao inspiracija za ovu kreaciju poslužila manekenka Bettina Graziani.

Njegov uspjeh može zahvaliti činjenici da se uvijek s lakoćom prilagođavao trendovima i modi, kao i to da je, kažu znalci, žene oslobodio krutih formi te od 'vrećastih' haljina napravio modna remek-djela.

Osim za Hepburn, Givenchy je rado dizajnirao i za još jednu ikonu stila, Grace Kelly, koja je proslavila njegovu zelenu haljinu 1961. za vrijeme posjeta Bijeloj kući. Iste godine, Jackie Kennedy je u službenoj posjeti Francuskoj nosila njegovu bijelu haljinu s izvezenim cvjetovima.

Francuz je također bio jedan od prvih dizajnera koji je prodao svoju modnu kuću velikoj korporaciji, pa je 1988. 'Givenchy' pripao LVMH-u (Moët Hennessy Louis Vuitton SE korporacija). Nastavio je dizajnirati sve do 1995., a naslijedio ga je 'zločesti dečko' modne industrije John Galliano, a zatim Alexander McQueen, onda Julien Macdonald te Riccardo Tisci, a sada je na čelu kompanije Clare Waight Keller.

Foto: Youtube/screenshot

Givenchy nije bio zadovoljan smjerom u kojem se razvijala njegova matična modna kuća.

- Teško je kada više nisi pogonska sila iza vlastite kompanije. Ne pratim više njihov rad, tako je i bolje. Posvetio sam se lijepim stvarima poput knjiga, srebra i pokućstva - rekao je kreator koji je tvrdio da je modna industrija propala u trenutku kada su kreatori izgubili kontakt sa svojim muzama i klijentima. Crtao je i skicirao do posljednjeg trenutka, a stanovao je s životnim partnerom Phillipeom Veneteom, također dizajnerom, u renesansnom dvorcu kraj Pariza, gdje je i preminuo.