'Živjela sam s rakom jer nisam vjerovala klasičnoj medicini...'

TV urednica i voditeljica Sanja Mikleušević Pavić (47) pune je tri godine odgađala operaciju karcinoma štitnjače jer se htjela izliječiti alternativnim metodama, piše Gloria.

Kako kaže, nabavila je neke biljne mješavine, kuhala čajeve i pila ih u velikim količinama. To je hormone štitnjače uspjelo dovesti u ravnotežu, ali je primarna bolest i dalje bila tu.

Njezin suprug, poduzetnik Damir Pavić, s kojim ima sinove Niku (13) i Jerka Rafaela (8), nije bio 'fan' takvog pristupa liječenju, ali je poštovao njezin izbor.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Sanji je karcinom otkriven sasvim slučajno.

- Prije tri godine, dok sam vodila Dnevnik 3, gost u emisiji bio mi je akademik Zvonko Kusić, jedan od naših najvećih autoriteta za bolesti štitnjače i inicijator osnivanja Hrvatskoga društva za štitnjaču. Nakon emisije pozvao me na pregled, baš kao da je nešto slutio, a možda je i uočio neke simptome kojih ja nisam bila svjesna - rekla je Sanja kojoj su već prvi nalazi su pokazali povišene hormone štitnjače. Suočila se s hipertireozom, a potom je obavila i punkciju čvora.

- Nakon nekoliko tjedana pozvao me akademik Kusić i rekao da nalaz pokazuje suspektni papilarni karcinom štitnjače - dodaje.

Foto: Željko Lukunić/PIXSELL

Sanja je početkom srpnja odlučila otići na operaciju kada joj se štitna žlijezda toliko povećala da je bila tri puta veća nego što bi trebala biti. Pritiskala joj je dušnik i otežavala disanje.

- Na operaciju možete tek kada su vam hormoni u balansu, a meni zbog hipertireoze nisu bili. Grozila sam se činjenice da će mi odstraniti štitnjaču i da ću do kraja života morati uzimati nadomjesnu terapiju. No, zapravo je posrijedi bila stanovita doza ignoriranja stvarnosti - rekla je Sanja koja nije vjerovala klasičnoj medicini.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Voditeljica nije prepoznala da ima simptome koji bi upućivali na probleme sa štitnjačom. Kako kaže, povremeno joj je jače lupalo srce, patila je od nesanice, bila anksiozna bez posebnog razloga, ali je sve to povezivala sa stresom na poslu.

- Odlazila sam na sistematske preglede, ali štitnjača je uvijek bila ok. Kada sam se suočila s hipertireozom, sjetila sam se da su me mnogi i prije toga upozoravali da mi je vrat otečen i da se to vidi na televiziji - rekla je Sanja.

Prije nego će otići na operaciju, pokušavala si je pomoći svim dostupnim i provjerenim metodama. Kako kaže, pila je biljne čajeve kojima je uspjela vratiti hormone u balans te ublažiti lupanje srca i anksioznost. Međutim, problem sa štitnjačom je i dalje bio prisutan.

Foto: Danijel Berković/Pixsell

Sebe je doživljavala kao snažnu i zdravu osobu te nikada nije bila teže bolesna. Zbog toga je odbijala prihvatiti dijagnozu i prepustiti se klasičnoj medicini.

Ipak, u jednom je trenutku shvatila da u sebi nosi 'tempiranu bombu' i da više ne treba čekati.

- Kada sam nazvala profesora Kusića i rekla mu da sam spremna na operaciju, nije mogao vjerovati - izjavila je Sanja kojoj su liječnici odstranili cijelu štitnjaču i dva limfna čvora na kojima su pronađene metastaze.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Prepustila se kirurgu Bedekoviću koji je operirao i Blanku Vlašić, a oporavak joj je bio uredan i brz.

- Nakon nekoliko dana već sam šetala kvartom, a mjesec dana nakon operacije prošla sam terapiju radioaktivnim jodom kako bi se uništila svaka zaostala stanica karcinoma - ispričala je voditeljica koja ni u jednom trenutku nije imala strah od smrti. Kako kaže, u poslu se nagledala toliko teških priča da je znala da njezina nije ni približno u tom rangu.

Sanji je od operacije ostao ožiljak na vratu dug četiri centimetra koji prekriva dolčevitom. Nalazi su joj sada dobri te ju čeka još jedna terapija radioaktivnim jodom, a uskoro planira i povratak na posao.

