Život Charlie Sheena u svega tri riječi: 'Droga, seks i alkohol'

Američki glumac Charlie Sheen svoje pravo ime, Carlos Irwin Estévez, dobio je po doktoru koji ga je porodio. Naime, Charlie nije disao kada se rodio, ali ga je zato liječnik koji se zvao Irwin uspio spasiti. Zahvaljujući njemu, Sheenovi roditelji su u znak zahvalnosti svog trećeg sina nazvali po liječniku. Tako je Charlie preživio i danas slavi 53. rođendan.

Charliejev otac i majka, Martin Sheen (78) i Janet Sheen (74), također su glumci. Čak su i njegova dva starija brata, Emilio (56) i Ramon (55) te mlađa sestra Renee (51) glumci i producenti. Charlie je još od malih nogu pokazivao talent i želju za glumom, ali je isto tako bio veoma talentiran u igranju bejzbola. Dok je bio u srednjoj školi previše je izostao s nastave kako bi išao na treninge, što je na kraju dovelo do toga da glumac nikada nije završio srednju školu zbog previše neopravdanih izostanaka s nastave.

- Ne mislim da je mudro živjeti u žaljenju. Postoje žaljenja, sigurno. Ali, ono što ste učinili dobro ili loše, dio je onoga tko ste sada. To je stvar koju možete promijeniti i poboljšati - objasnio je. Nakon srednje škole Charlie je 'agresivno' krenuo u potragu za glumačkim ulogama. Njegova prva velika uloga bila je u filmu 'Crvena zora'.

Nakon toga dobio je relativno male uloge u filmovima niske produkcije. Njegov veliki provarak dogodio se 1986. kada je nastupio u filmu Olivera Stonea (71) 'Vod smrti'. Uspjeh tog filma potaknuo je Olivera da ubaci Charlieja u svoj sljedeći film 'Wall Street' s njegovim ocem i veteranskim glumcem Martinom.

Squad goals. Objavu dijeli @ old_school_action Ruj 1, 2018 u 9:23 PDT

Stone je odlučio nastaviti suradnju sa Charliejem i dati mu glavnu ulogu u svom sljedećem filmu. Ali, kada je Tom Cruise (56) na kraju dobio tu ulogu, Sheen više nikada nije razgovarao sa Stoneom, a Tom Cruise mu je postao 'zakleti' glumački neprijatelj, jer su se i u budućnosti borili za iste uloge. Bio je toliko frustriran svojim neuspjehom da je na jednom snimanju doslovno upucao svoju tadašnju zaručnicu u ruku, koja ga je nakon toga ostavila.

- Teško mi je točno odrediti koji su dijelovi mojeg života izgubljeni. Ali naposljetku, to je ono po čemu sam poznat, moji skandali i moj način života, to sam ja - priznao je. Za svog je života ostvario uspješnu glumačku karijeru, što u filmovima, što u humorističnim serijama. U jednom je trenutku, kada se ponovno proslavio ulogom u seriji 'Dva i pol muškarca', zarađivao 2 milijuna dolara po epizodi (oko 13 milijuna kuna), ali ga je na kraju njegova ovisnost o alkoholu i drogama dovela do ruba života.

- Moj život dao bi se svesti u samo tri riječi: droga, seks i alkohol - rekao je jedan od 'najozloglašenijih' Hollywoodskih ženskaroša koji prostitutku za jednu noć plati čak više od 16 tisuća kuna. Nakon obiteljske intervencije pristao je otići na rehabilitaciju, ali je izdržao samo jedan dan. Ipak je nekoliko godina kasnije odlučio kako želi ostati najmanje godinu dana 'čist' te je uspio ostati mjesec dana u klinici za odvikavanje. Uspio je u svom naumu, nije pio niti se drogirao godinu dana, a kako bi to proslavio odlučio se napiti u kući svojeg kolege i prijatelja, Nicolasa Cagea (54).

- Čudim se što je taj lik još živ, što je od sebe napravio i kako je živio, to treba znati preživjeti - bio je jedan od komentara na društvenim mrežama na čestitke Charliejevih obožavatelja za njegov rođendan. Prije tri godine priznao je da je HIV pozitivan, ali da nije nikoga zarazio jer uvijek koristi kondome. Dugo je vremena plaćao ljudima da ne odaju javnosti tu njegovu dugo čuvanu tajnu, ali je u jednom trenutku ipak odustao od skrivanja i reći istinu. Iza sebe ima tri propala braka te petero djece.