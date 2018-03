'Život iz bajke srušili su mi u danu, a sada se vraćam glazbi'

Iskreno se Josip Ivančić (38) iznenadio kad je nakon trogodišnje apstinencije od glazbe shvatio da ga publika i dalje silno želi. Prvim intervjuom nakon tri godine na portalu 24sata skupio je više od 140.000 klikova.

- To je još jedan razlog zašto silno želim početi s nastupima i snimiti puno lijepih pjesama. Imam svoju vjernu publiku već godinama, a nadam se da će je biti više - rekao je Josip. Zadnje tri godine pauzirao je od glazbe, no odradio je ipak neke nastupe koje nije mogao odbiti. U to vrijeme nije snimio nijednu pjesmu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Zasitio sam se svih tih prošlih godina bavljenja glazbom i više od tisuću odrađenih nastupa. Rekao sam si: ‘Neću pjevati dok ne osjetim da sam sto posto spreman dati ljudima zadnji atom energije na pozornici’. Sad je došao taj trenutak - kaže Ivančić.

Pjevač sada s Nenadom Ninčevićem radi na novim pjesmama, a istodobno dogovara nastupe za ljeto. Upita je puno i Josip je na slatkim mukama slaganja rasporeda. Ninčević mu je prije tri godine napisao pjesmu 'Na kamenu rođen', koja je postala himna naših iseljenika.

Foto: Promo

- Sada radimo pjesme u tom pravcu koje će transformirati moj glazbeni put.

Sve one govore o ljubavi, obitelji, zavičaju, temama koje su mi jako važne. Nakon godina lutanja, prilagođavajući se trendovima, odlučio sam biti ono što jesam i kako se osjećam; pučki pjevač koji će uveseljavati ljude. Jedan od njih, čovjek iz naroda - rekao je Josip. Pjevajući godinama po dijaspori, naši iseljenici prozvali su ga 'princem hrvatske dijaspore' jer je tron kralja već prije zauzeo Mate Bulić. Pjevač kaže da mu jako laska naziv princa, koji je zadržao i nakon tri godine glazbene apstinencije.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Želim biti još bolji zabavljač i nakon više od 1000 nastupa koji su iza mene, još ću raditi na tome. Pišem i svoje autorske pjesme u kojima iskreno pjevam o životnim vrijednostima. Sigurno neću prodavati demagogiju i pjevati samo da bih uzeo novac - ističe Josip.

Štovatelj je stare domaće zabavne glazbe pa je u Splitu otvorio klub Jazzbina u kojemu nastupa samo 'stara' garda. Želio je, priča, investirati u klub u kojemu će svirati samo ta domaća stara glazba.

- Mnogi su me gledali s čuđenjem jer je u trendu neka novokomponirana glazba. Pokazalo se da sam bio u pravu jer i previše je publike koja obožava ovo mjesto za izlazak. Zato ću u 2018. otvoriti Jazzbinu u Zagrebu i Dubrovniku - najavljuje Ivančić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kad se popeo na binu i ugledao pred sobom frenetično mnoštvo koje mu je klicalo kao Hajduku, Milo Hrnić djelovao je kao da će ga od uzbuđenja 'strefiti' infarkt.

Sličnu 'novu mladost' minulih mjeseci po dalmatinskim klubovima proživljava i Jasna Zlokić, nova, neokrunjena kraljica Torcide. Glavne zvijezde novih Jazzbina bit će kao i u Splitu - Jasna Zlokić i Milo Hrnić koji ulaznice rasprodaju u samo jedan dan.

Zadovoljstvo je obostrano, i za organizatora i za pjevače koje upravo u Jazzbini doživljavaju drugu mladost, nastavlja Ivančić, koji je 2010. kao 'princ dijaspore' sudjelovao u 'Celebrity Farmi'.

Foto: Promo

Trebao se promovirati kao glazbenik, a u 'Farmi' se zaljubio u manekenku Jelenu Bosančić. Da mu je netko rekao da će se u realityju oženiti, samo bi se, kaže, nasmijao. Danas imaju zdravog i lijepoga petogodišnjeg sina Tomu, a na putu je i drugo dijete.

Nakon izlaska iz showa doživio je popularnost koju mu je i danas teško opisati.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Financijski sam bio situiran, pjevao sam, živio život iz bajke. Uvijek sam bio sklon poduzetničkim pothvatima, pa sam u kratkom periodu investirao u dva projekta. Sve je bilo postavljeno na povjerenju i prijateljstvu, a prevarili su me na elegantan i kulturan način. I sve je otišlo za jedan dan - govori Josip. Dvije godine bio je izgubljen, sve manje zainteresiran za glazbu i posao. Iza njega je teško razdoblje pun gorčine. Koliko god se, priča, htio voditi onom kršćanski 'tko te tebe kamenom ti njega kruhom', u Josipu još živi osjećaj 'oko za oko, zub za zub'.

Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

- Promijenilo me sve to kao osobu, postao sam socijalno osjetljiviji prema ljudima kojima treba pomoć, a s druge strane, postao sam zločest prema onima koji uništavaju druge za komad papira koji se zove novac - govori Josip. Dvije godine trebale su mu da dođe k sebi i odluči krenuti ispočetka. Investirao je u ugostiteljstvo. Prodao je zadnju nekretninu i otvorio jedan klub, pa drugi, pa restoran i nakon tri godine može reći da se izvukao.

- Opet sam uspješan u svom poslu i pun pozitivne energije - kaže Josip.

Usporedno s ugostiteljstvom ulazi i u posao s građevinom. Težak period koji je iza njega otvorio mu je nova vrata, ali i naučio ga mnogočemu.

Foto: Promo

- Najvažnije je da su mi te nevolje otvorile oči i pokazale tko su pravi prijatelji, a tko se tako samo predstavlja - kaže Josip.

Smatra se sretnikom jer nakon ovako teške selekcije danas uz sebe ima ljude koji su mu doista prijatelji. Uživa s obitelji radujući se svakom novom danu, radnim obvezama, vikendima, novim pjesmama i nastupima koji počinju već na ljeto.