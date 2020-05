Život je posvetila obrazovanju i glamuru, a svoje lice ne skriva

Prije tri godine odlikovana je u Hrvatskoj Redom kraljice Jelene zbog posebnog doprinosa ugledu naše zemlje. Šeika Mozah bint Nasser supruga je šeika hamada bin Khalifa Al Thanija, bivšeg emira države Katar. Smatraju je jednom od najglamuroznijih žena svijeta jer umjesto tradicionalne odjeće i skrivanja lica, ona nosi dizajnerske živopisne haljine i turbane. Naše odličje samo je jedno u nizu što ih je Mozah bint Nasser primila od raznih europskih državnika, a poznata je ne samo kao supruga bivšeg čelnog čovjeka naftom bogate bliskoistočne zemlje, nego i kao jedna od onih koje razbijaju predrasude o podređenoj ulozi žena u arapskom društvu.

Foto: Boris Roessler/DPA/PIXSELL

Rođena je 15. siječnja 1959. godine kći je Nassera bin Abdullaha Al-Misneda koji je godinama bio u zatvoru zbog svog aktivizma. Od oca je vjerojatno naučila boriti se za napredne ideje zbog kojih je cijela obitelj morala otići u izagnanstvo u Kuvajt, kad je Mozi bilo samo pet godina. Vratili su se u domovinu 1977., kad je Mozah postala punoljetna. Ubrzo se udala za udala za Hamada bin Kalifa Al Thanija ali je u braku diplomirala sociologiju na katarskom sveučilištu i 2003. godine za svoj predani rad dobila i počasni doktorat na Sveučilištu Virginia.

Svoje akademsko obrazovanje usmjerila je u borbu za obrazovanje djece u desecima najsiromašnijih država svijeta. Iznenađuje svojim smjelim stavovima i odjećom u kojoj kombinira tradicionalni i suvremeni stil.

Foto: Arthur Edwards/Press Association/PIXSELL

- Nikab je dio tradicionalne odjeće u muslimanskim zemljama i mislim da ima i drugih odjevnih predmeta koji ga mogu zamijeniti, govori Mozah koja je na čelu Fonda koji je pokrenula i prikupila 7,9 milijardi dolara, pa je dio utrošen za izgradnju najsuvremenije bolnice u Kataru za žene i djecu.

- Moj san je vidjeti regiju Bliskog Istoka u kojoj svi imaju pristup jedinstvenoj i bogatoj tradiciji učenja koja ima tako snažno mjesto u našoj arapskoj i islamskoj baštini. Dati priliku svakom djetetu da se obrazuje, to je dar koji će im otvoriti mogućnosti da transformiraju svoje živote i postanu jednog dana mislioci, vođe, inovatori, umjetnici.

Ipak, često ju napadaju i često je meta raznih mizoginih komentara, ali ona je s tim naučila živjeti. Nju i njezinu obitelj, a sin Tamim je danas naslijedio oca i on je danas katarski emir, napadali su i u Londonu kad su htjeli kupiti dvije vile i pretvoriti ih u jedinstveno imanje:

Foto: Chris Ison/Press Association/PIXSELL

- Kad francuski aristokrat kupi englesku palaču, mediji ga prikazuju kao spasitelja baštine, ali kad to učini arapski princ onda se smatra da on uništava britansku kulturu. Za mene je to licemjerje. Mediji nas stalno žele prikazati kao razmetne šeike i kraljeve koji se razbacuju novcem. Da, mi smo blagoslovljeni bogatstvom, ali znamo kako se s tim nositi, kaže Mozah koja je i u Kataru pokrenula razne obrazovne i socijalne reforme, te pokrenula međunarodne projekte. Problem je i što susjedne arapske zemlje ne vole Katar jer smatraju da financira terorističke skupine.

Ipak, Mozah je rado viđena gošća u mnogim europskim zemljama, pa ju je tako primila i kraljica Elizabetha II, pa Brigitte Macron, prva dama Francuske, kao i mnoge druge okrunjene glave. Mozah je u domovini pokrenula i Qatar Luxury Group u okviru katarske fondacije i lokalni brend Qela za koji rade katarski mladi modni dizajneri koji su upravo završili školovanje. Za sebe kaže da je sama svoj stilist:

Foto: Jonathan Brady/Press Association/PIXSELL

- Volim iz hobija crtati odjeću, a ponekad s dizajnerima sudjelujem u izradi svoje odjeće. To je moj najdraži mentalni odmor. Kad sam iscrpljena od putovanja i pregovora, odlazim u svoju garderobu, zagledam u ormare i pokušavam staro pretvoriti u novo. Nemam stilistu jer mislim da nema te osobe koja bi razumjela što želim. Zato kažem da umjesto omiljenog dizajnera imam svoj omiljeni stil. A važno je da poštuje tradiciju i da je istovremeno moderan i funkcionalan, kaže elegantna šeika.

Kad su ju novinari pitali koje cipele voli nositi, jednostavno je izula cipelu i pokazala unutarnju etiketu:

- To je Gianvito Rossi. Vrlo su jednostavne, praktične, izrađene samo za mene, objasnila je Mozah. No, umjesto da govori o modi, vratila se na svoju misiju koju predano obavlja već desetljećima:

Foto: Soeren Stache/DPA/PIXSELL

- Za arapski jezik kažu da je staromodan i statičan ali on nije neovisan o onome što mislimo i radimo. Mi smo odgovorni za njegovu stagnaciju. Naša je dužnost da mu vratimo slavu kako bi se vratio onom što je ovaj jezik bio prije nekoliko stoljeća – jezik znanosti, književnosti, jezik izgradnje mostova prema drugim civilizacijama koje je poticao na još veća kulturna i znanstvena postignuća. Zalažem se i da se svaka djevojčica u Kataru školuje i da ima jednake mogućnosti kao i dječaci.