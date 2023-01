Život mu je započeo tragedijom, bio je miljenik žena, a preminuo je kada je imao samo 42 godine

Elvis Aron Presley rođen je na današnji dan 1935. godine u Tupelu, Mississippi, u radničkoj obitelji koja se često selila. Kralj rock and rolla prerano je napustio svijet, a imao je samo 42 godine.

Život mu je od samog početka počeo tragedijom. Njegova majka Gladys Presley nosila je blizance, Elvisa i njegovog brata, Jessea Garona Presleya. Jesse nije preživio porod, a nekoliko minuta nakon nesretnog Jessea, rodio se mali Elvis. Iako je poznat po crnoj zalizanoj kosi, Elvis je do svojih tinejdžerskih dana bio potpuno plav. Kasnije mu je kosa postupno počela tamnjeti.

Foto: HA/THE HOLLYWOOD ARCHIVE

Bio je posebno povezan s majkom Gladys. Upravo mu je ona poklonila prvu gitaru za 11. rođendan, iako je želio bicikl koji mu roditelji nisu mogli priuštiti. Lokalna radiopostaja dala je 1947. priliku 12-godišnjem Elvisu da pjeva uživo, a on ih je odbio jer se sramio. Nekoliko godina kasnije sram je bio iza njega i pobijedio je u talent showu u srednjoj školi. Prvu pjesmu snimio je s 18 godina i posvetio je majci. Snimanje je platio četiri dolara.

Dok je odrastao, radio je neobične poslove poput čuvara filmskog kazališta i vozača kamiona. Počeo je pjevati u lokalnim barovima pod imenom ‘The Hillbilly Cat’.

Foto: Profimedia/dpa/pixsell/canva

Prvi demo snimio je u studiju Sun, uskoro je dobio i prve fanove koji su bili oduševljeni njegovom glazbom i plesnim pokretima. Ipak, nisu se dojmili kvarteta The Songfellows, na čiju je audiciju došao 1954., a oni su ga odbili. To sigurno nikad nisu prežalili. Posebno uspješna godina bila mu je 1956. kad je njegova, inspirirana novinskim člankom o slučaju samoubojstva, pjesma “Heartbreak Hotel” bila prva na ljestvici hitova, kao i njegov album “Elvis Presley”. Tada je potpisao i ugovor za Paramount Pictures.

Te 1956. gostovao je u TV emisiji, voditelj je savjetovao Elvisu da nastupi bez gitare. Navodno mu je rekao “Neka te vide, sine”. Elvis je tad vrtio kukovima i razbjesnio javnost pa su ga nazvali Elvis The Pelvis. Kasnije mu je bilo zabranjeno da na nastupima vrti kukovima, a Elvis je u znak protesta na pozornici vrtio prstom.

Foto: HA/The Hollywood Archive/PIXSELL/The Hollywood Archive/PIXSELL

Iste godine, nakon šest televizijskih nastupa na 'The Stage Show', Elvis je glumio u svojem prvom glumačkom djelu ‘Love Me Tender’, prvom od 33 filmova u kojima je glumio.

U njegovu drugom filmu “Loving You” pojavili su se i njegovi roditelji, a glumili su ljude u publici, no nakon što mu je sljedeće godine preminula majka Gladys, Elvis taj film više nikad nije pogledao. Kasnije su mu producenti ponudili glavnu ulogu u klasiku “Mačka na vrućem limenom krovu”, uz Elizabeth Taylor. No angažman je izgubio zbog jakog lobiranja Paula Newmana, kojeg je upravo taj film i proslavio. To nije umanjilo Elvisovu popularnost, posebice kod žena.

Dvije godine nakon snimanja prvog filma i majčine smrti, Elvis je otišao u vojsku i preselio se u Njemačku. Tamo je upoznao Priscillu Beaulieu te su se vjenčali 1967. Ceremonija u Las Vegasu trajala je osam minuta, a u svečanu salu hotela Aladdin nisu mogli ući čak ni neki od uzvanika koje je Elvis osobno pozvao. Godinu dana kasnije rodila se njihova kći Lisa Marie Presley.

Foto: HA/The Hollywood Archive/PIXSELL/The Hollywood Archive/PIXSELL

Elvis se vratio 1970-ih s live koncertima, obišao je cijele Sjedinjene Države, pojavivši se na pozornici u više od 500 nastupa uživo, a mnogi od njih bili su u potpunosti rasprodani. Njegov brak završio je razvodom, a zbog stresa i iscrpljenosti prilikom snimanja pjesme je pao u nesvijest. Stalna putovanja, dovelo je kralja do kroničnog debljanja te je postao ovisan o antidepresivima.

Lisa Marie Presley kasnije se udala za kralja popa Michaela Jacksona i glumca Nicholasa Cagea. Obojica su bila opsjednuta Elvisom. Cage je, navodno, bio jedini izvan najuže obitelji koji je ikad vidio Elvisovu spavaću sobu u Gracelandu. Silno bogatstvo koje je naslijedila od oca Lisa Marie Presley više nema jer je njezin menadžer dokrajčio zakladu od 100 milijuna dolara. No na njegovu imenu itekako se još zarađuje.

Foto: JPA/Press Association/PIXSELL

Elvis Presley umro je u dobi od 42 godine, 16. kolovoza 1977. u svojoj kući u Gracelandu, nedaleko od Memphisa, šokirajući svoje fanove širom svijeta. Njegova obdukcija otkrila je deset različitih lijekova u krvotoku. Zbog zdravstvenih problema bio je hospitaliziran još 1973. Zdravlje mu je zbog droge i alkohola bilo ozbiljno narušeno, a tjelesni čuvari kasnije su u knjizi opisali što je sve kralj konzumirao. Ozbiljni zdravstveni problemi, dijabetes, gastritis, droga o kojoj je kralj postao ovisan nastupili su 1975. godine.

U vrijeme njegove smrti, prodao je više od 600 milijuna singlova i albuma. Od svoje smrti Graceland je postao svetište za milijune sljedbenika širom svijeta i drugo najposjećenije mjesto u SAD-u, odmah nakon Bijele Kuće.

Foto: HA/The Hollywood Archive/PIXSELL/The Hollywood Archive/PIXSELL

Elvisovo tijelo bilo je smješteno u obiteljskoj grobnici u Memphisu. Međutim, jedanaest dana nakon sprovoda, pokušali su ukrasti njegovo tijelo, ali plan nije uspio, a trojica muškaraca optužena su za prekršaj. Zbog tog incidenta njegov je otac, Vernon Presley, dobio odobrenje da tijela Elvisa i njegove majke preseli u vrt iza Gracelanda.

Svoju posljednju pjesmu otpjevao je u svom domu, okružen prijateljima i obitelji. Nikada nije imao službeni koncert izvan američkog kontinenta. Svoju prvu europsku turneju najavio je za 1978. godinu koju nikada nije doživio.

Foto: HA/The Hollywood Archive/PIXSELL/The Hollywood Archive/PIXSELL

Najčitaniji članci