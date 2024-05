Zlatko Burić ima novu ulogu i to u filmu s Pittom i Clooneyjem...

George Clooney i Brad Pitt junaci su nadolazeće američke akcijske komedije 'Wolfs' koju je napisao i režirao Jon Watts. Osim njih, uloge su ostvarili Amy Ryan koju mnogi pamte kao Holly Flax iz sitcoma 'The Office', Austin Abrams ('Breaking Bad' i 'Euphoria'), Poorna Jagannathan ('Never Have I Ever') i naš proslavljeni glumac Zlatko Burić.

Naš glumac dobio je 2022. godine europskog Oscara u kategoriji za najboljeg glumca. Nagrada je to Europske filmske akademije, a Burić ju je dobio za ulogu ruskog tajkuna Dimitrija u filmu 'Trokut tuge' koji se prikazuje i u hrvatskim kinima, a koji je u Cannesu osvojio Zlatnu palmu.

- Hvala vam lijepa. Ne znam što reći, srce mi tuče. Stvarno sam sretan, niz godina se već toliko trudim - rekao je hrvatski glumac tada. Zahvalio se supruzi i obitelji na podršci i razumijevanju kada izbiva zbog ostvarenih uloga.

Film se radi o dva profesionalca agenta koja se rješavaju fizičkih dokaza na mjestu zločina i koji su angažirani za isti posao, a 'Wolfs' bi trebao izaći sredinom rujna ove godine.

U traileru žena koju glumi Amy Ryan poziva lika kojeg je utjelovio Clooney u pomoć rješavanja tijela. Clooney dodaje da 'ne postoji nitko tko može učiniti ono što on radi'.

Tada u scenu ulazi Brad Pitt što dovodi do neugodne zabune. Kasnije se ispostavi da je čovjek čijeg su se tijela htjeli riješiti zapravo živ, a otkrivena je i torba puna droge.

Ovo je ponovni susret Clooneyja i Pitta nakon 16 godina kada su zajedno glumili u filmu 'Spaliti nakon čitanja' iz 2008. godine. Prije toga, glumci su zajedno glumili u filmu 'Oceanovih 11'.

