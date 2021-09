Bibliju nećete pronaći baš u svakom švedskom domu no, sudeći po statistikama, hoćete barem jedan ABBA-in album. Tako je još tamo na početku osamdesetih pisao kritičar 'New Musical Expressa' no, kako stoje stvari, vremešnim kolekcijama albuma i singlova ABBA-e i onim silnim reizdanjima s početka novog milenija uskoro će se pridružiti i 'svježa roba'. Jer, famozna švedska četvorka nakon skoro 40 godina ponovo je na okupu. S dvije nove skladbe 'I Still Have Faith In You' i 'Don’t Shut Me Down', friškim albumom 'Voyage' koji bi se trebao pojaviti u studenome te najavljenim pratećim svjetskim turnejama, najpoznatija i najuspješnija četvorka pop glazbe nakon Beatlesa, spremna je na novo haranje rang listama i medijima.