Demi Rose (26) jedna je od najpopularnijih zvijezda na Instagramu, na kojem sa svojim bujnim dekolteom nikoga ne ostavlja ravnodušnim, pa je tako diljem svijeta zaludjela publiku i osvojila mnoge slavne muškarce.

Instagram koristi od svoje 18. godine, a mnoštvo pratitelja stekla je i nakon što je počela objavljivati sve 'riskantnije' fotografije.

- Kada sam s 18 godina počela s Instagramom i modelingom, nisam mogla ni pomisliti da ću imati tako divnu bazu fanova kao što imam sada. Cijenim vas i volim jako puno. Hvala vam na svoj podršci - napisala je nedavno Demi.

Godine 2017. dobila je titulu najizazovnije djevojke na Instagramu. To u današnjem 'moru' zgodnih djevojaka na toj platformi nije nimalo lako, no Demi svakako uživa u tituli.

- U školi sam bila prilično popularna na MySpaceu, a to se prebacilo i na Instagram. Bilo mi je malo čudno kad su me ljudi počeli prepoznavati na ulici, no naviknula sam se. - rekla je Demi.

Kada su joj počele stizati ponude za posao, šokirala se. Ipak, ubrzo je potpisala ugovor s jednom modnom agencijom. Njezin poslovni put nije stao ovdje, nešto kasnije lansirala je i vlastitu liniju bikinija za žene s većom stražnjicom. Od svoje ljubavi prema glazbi također je napravila biznis jer na Ibizi radi kao DJ-ica. I godinama kasnije ne stidi se objaviti mnoge golišave fotografije svoga bujnog poprsja i velike stražnjice jer je ova mlada dama ipak svjesna aduta koji joj donose neprekidnu slavu.

Prije dvije godine doživjela je najteže iskustvo u svom životu. Izgubila je oca Barriea (80) te nakon samo osam mjeseci i majku Christine koja je imala samo 63 godine.

- Teško mi se nositi s time koliko se život mijenja i koliko moram biti snažna. Nije sve savršeno cijelo vrijeme, a nemam uvijek ni dovoljno samopouzdanja - priznala je shrvana i uplakana Demi u nedavno objavljenom Instagram videu.

Objasnila je tada kako se i dalje bori s emocijama te kako se i dvije godine kasnije nije pomirila s teškim i iznenadnim gubitkom svojih roditelja.

Veze koje je imala do sada, nisu uspijevale ali se i dalje nada nekome tko će kroz život biti uz nju.

- Napastovali su me dok sam bila dijete, maltretirali su me u školi i povrijedili su me brojni bliski ljudi. Prošla sam i veliku tugu kada sam izgubila dvoje ljudi koje volim najviše na svijetu. Još pokušavam sve to preboljeti, ali shvaćam da me sve to oblikovalo u osobu kakva sam danas - rekla je na Instagramu.

Ova britanska DJ-ica, manekenka i influencerica niz godina, kako komplimenata, dobiva i mnoštvo negativnih i zajedljivih komentara. Ipak, kaže kako ju nije briga za njih jer uživa u životu kojeg si je uspjela stvoriti. Iako njezina linija dobiva ii negativne komentare, nju to ne dira te se nastavlja oblačiti u svoje omiljene golišave kombinacije.

Bez obzira na to što je svjesna svog atraktivnog izgleda, Demi uvijek govori svojim pratiteljima kako je unutarnja dobrota ključna. Tako ju je pratitelj upitao o najdražem komplimentu kojeg je dobila.

- Najdraži kompliment mi je kada mi ljudi kažu da sam draga i najbrižnija osoba koju su upoznali. – odgovorila je Demi koja je nedavno snimila novu kolekciju svoje modne linije u Dubrovniku ispred Kneževog dvora.

- Dubrovnik je jako lijep grad, ali snimanje je bilo naporno - ispričala je Demi koju nitko nije prepoznao dok je šetala gradom.