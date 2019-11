'Znamo kakve su sve ljepotice htjele ljubiti Zdravka Čolića...'

Nazvao me Fudo, pitao gdje sam, ja kažem: ‘U zračnoj luci’. Raspituje se: ‘Kako ćemo danas’, meni nije jasno što to trebamo raditi, a on kaže: ‘Pa pjevamo s Čolom u Varaždinu’. Meni pao mrak na oči. Rekao sam mu neka ide, a ja ću ih stići svojim autom, rekao je Vladimir Pavelić Bubi.

Uz Dragana Brnasa Fudu, naš najpoznatiji muški prateći vokal umalo nije došao na nedavni koncert Zdravka Čolića u varaždinskoj Areni. Sarajlija se nije naljutio. Obojica pamte i Čolin prvi koncert u zagrebačkoj Areni, 2009. Sjedili su u garderobi, menadžer nije došao po njih. Fudi je zazvonio mobitel.

– Bila je to njegova supruga. Rekla mu je: ‘Zašto samo vi niste na bini, pa cijeli bend se već popeo?’. Bili smo komotni, nismo se ni odjenuli, pa odjednom trk kroz hodnik, istodobno smo trčali i odijevali se – prisjetio se Bubi.

Čoli su sve to bile simpatične zgode. Ni jedna, ističu, istinska zvijezda ne zamjera ništa. Zgoda i nezgoda, kažu, ima u svakom poslu, a dobra strana estrade je što se to uvijek okrene na anegdote. Posebice se ni s čim ne zamaraju oni najveći. Iz samo njima poznatih razloga, zvijezde koje imaju hitova za tri koncerta vole na nastupima ubaciti pjesmu koja nije zaživjela. Za to je, uglas će, specijalist - Zdravko Čolić.

- Uvijek izvuče nešto. Za svaki koncert ima set listu od 50 pjesama i svaki put se sjeti neke koju zna samo on. ‘U ovom gradu ćemo pjevati tu i tu pjesmu’, a mi nikad čuli. I onda na brzinu guglaš, tražiš po YouTubeu... - govori Fudo.

S njima uvijek pjevaju Nataša Mirković i Darija Hodnik Marinković. Oni su ubojita četvorka. Nataša je kao back vokal prvi put na pozornicu izašla na beogradskoj Marakani, upravo na Čolinu koncertu. Ni jedna zvijezda, a posebice ne Čola, nije im u 20 godina prigovorila: “Kako ti se to moglo dogoditi”, jer nevolje se, kažu, događaju i njima. Svjedočili su mnogobrojnim pokušajima obožavateljica da dođu do Čole, gledali kako je zvijezda neku i poljubio, ali o tome, naglašavaju, ni riječ. Štite zvijezde s kojima pjevaju i ne žele govoriti kojim su “šporkim kužinama” svjedočili, kakve su tračeve čuli. Ispituju ih to i ljudi koji ih prepoznaju na ulici pa svašta od njih žele izvući o životu i navikama naših zvijezda.

– Kažu nam: ‘Ja vas znam odnekud’, onda im mi kažemo da pjevamo, a njih zanima. Ispituju kakav je ovaj, onaj, ali najviše ih zanimaju Gibonni, Čola, Severina i Kalember – govori Fudo.

