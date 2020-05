Znanjem oduševio već sa 16, a u Milijunašu je postao legenda

Mirko Miočić bio je džoker zovi nebrojeno mnogo puta u 'Milijunašu', a rekord je ostvario kad su ga u sezoni nazvali 48 puta.

Mirko bi tad na telefonu bio staložen, prije odgovora Tarik Filipović (47) bi s njim proćakulao, a u kući Miočića u Rtini kraj Zadra nije sve izgledalo tako mirno prije poziva.

- To je bilo opsadno stanje. Od provjeravanja telefonske veze do potpune tišine kad bi telefon zazvonio - priča nam Mirkov brat Marijan.

Nastavilo se to sve dok HRT nije uveo pravilo da jedna osoba može biti džoker do tri puta po sezoni. Karijera i život jednog od najvećih, a svakako i omiljenih kvizaša u Hrvatskoj, zanimljivi su ljudima i dvije i pol godine nakon njegove smrti. U Rtini nam kažu da, otkad se Mirko pojavio na televiziji, više ne moraju objašnjavati gdje je Rtina. Mirko je na televizijske ekrane došao 1972., kad je kao 16-godišnjak osvojio drugo mjesto u kvizu 'Tri, dva, jedan... ali vrijedan', ostao je u domovima gledatelja kroz razne kvizove u kojima je sudjelovao kao natjecatelj, sve do angažmana na HTV-u u ulozi lovca u 'Potjeri'.

To je jedino za što se Mirko pripremao, i to samo za jednu rubriku – moderna glazba. Slabo je o tome znao, a shvatio je da su česta pitanja i nije htio da mu to bude smetnja. Tako je svaki dan čitao, slušao... Od jednog do drugog izvođača. Dođe Lady GaGa, pa se on onda pitao tko je, koji su joj najveći hitovi, ide dosje Lady GaGa u registar u mozgu, idemo dalje, kaže nam Marijan, kojem brat jako nedostaje. Marijan otkriva da je Mirko bio ljubitelj ljudi i druženja te je volio igrati na karte.

- Briškulu, trešetu, trijumf... Kamo god bi došao, ljudi bi se okupili. Imao je to u sebi - kaže Marijan. Kad je konačno dočekao nastup na 'Milijunašu', sjeo nasuprot prijatelja Tarika, stvari nisu išle onako kako je očekivao. Na pitanju o omiškim gusarima pao je sa 125.000 na 32.000 kuna i razočaran otišao kući. Govorio je kako je pitanje znao, ali da ga je krivo pročitao te se zbunio. Nakon nekoliko tjedana u kuću u Rtini došla je kartolina, razglednica s pozdravima od 'omiških gusara'.

- Mirkiša joj se jako obradovao i rekao tad: ‘Momci moji, da vi znate koliko ja o vama znam...’ - priča Marijan.

Teško je pobrojiti Mirkovu ukupnu zaradu na kvizovima, a prema bratovoj procjeni, ona je oko pola milijuna kuna. Kupio je auto i dao ga bratu, sam nije imao vozačku, pa ga je brat vozio kako treba. Znalo se, ipak na što Mirko najviše troši novac - na novine! Dnevno je kupio barem pet komada, tjednika otprilike toliko, neke mjesečnike... Često je isticao kako su 'tajna njegovog znanja' – gimnazijsko gradivo i novine. Prvi vikend u listopadu očekuje nas treće izdanje Memorijala Mirka Miočića u Zadru. Stotine igrača svoje znanje pokazuju u individualnim, ekipnim i kvizovima parova. Na oba Memorijala dosad je sudjelovalo četvero lovaca, a svoj dolazak i ove su godine najavili Mladen Vukorepa, Krešimir Sučević Međeral, Morana Zibar i Dean Kotiga, koji se prisjetio svoje suradnje s Mirkom na 'Milijunašu'. Te 2006. Dean je postao punoljetan i stekao pravo nastupa na kvizu, a Mirko mu je bio džoker.

- Da, i to džoker u kojeg sam imao najviše povjerenja i kojeg sam iz tog razloga prvog iskoristio, na pitanju za 32.000 kuna, odnosno prelazak drugog praga, kako bih bio apsolutno siguran da sam prešao taj checkpoint i da se onda eventualno mogu i zezati s riskiranjem. Pitanje je bilo vezano uz nekakve zelence koji se u Dubrovniku nalaze na nekakvom satu, za što sam tad prvi, a ako ću vam biti iskren, i do danas posljednji put čuo, što znači da se to baš ne spominje tako često, i više-manje nisam imao pojma ni o čemu je pitanje, ali je, naravno, Mirko to u sekundi rutinski riješio i skratio mi muke - prisjetio se Dean.

Kasnije je riskirao na pitanju za 250.000 kuna, pogriješio i kući otišao s 32.000 kuna. Općinsko vijeće Općine Ražanac donijelo je odluku da se jedan dio državne ceste, onaj koji vodi kroz Rtinu do Paškog mosta, nazove Ulica Mirka Miočića.

- Odluku smo donijeli, sad sređujemo papirologiju i, kad sve bude gotovo, postavljamo ploče. Mirko je bio naš vijećnik, puno nam je dao i mi mu se nekako pokušavamo odužiti kroz turnir u kartama kao sjećanje na njega, kroz potporu Memorijalu u Zadru - govori nam načelnik Općine Ražanac, Nikola Miletić.