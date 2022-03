Znaš li tko sam ja? Bez njega su emisije nezamislive, strastveni je navijač, a sanjao je i o glumi

Karijeru je počeo na Radiju 101 vodeći neke od najslušanijih emisija “Parlament show”, “Intervju tjedna”. Sanjao je o glumi, uspješno se i okušao u nekoliko filmova i serija. Snimao je reklame, igrao rukomet, sinkronizirao crtiće...

POGLEDAJTE VIDEO:

Danas je bilo koja “jaka” televizijska emisija nezamisliva bez Duška Ćurlića (54). Porini, Dore, “Zvijezde pjevaju”... nema showa bez njega. Omiljenu “A stranu” vodi s mlađim Ivanom Vukušićem (40), a s mladosti se, kaže, sjajno snalazi jer...

- Uglavnom šutim da ne blebnem neku žešću glupost - smije se.

Pamti i početke, posebice savjet Helge Vlahović Brnobić: “Kad povjeruješ da si samo to, to lice s ekrana, samo to i ništa više, onda je to početak kraja tvoje karijere, kakva god ona bila.... Uči, čitaj, gledaj, slušaj, idi u kazalište, kino...radi na sebi... jer ne bi vjerovao svaka pročitana knjiga, predstava, film, izložba, koncert... sve se to vidi na ekranu”.

Uza sve to, strastveni je navijač pa kad su Europska ili Svjetska prvenstva, okupi se njih 50-ak, roštiljaju i navijaju. Njegovi prijatelji kažu kako je Duško dobar navijač, lijepo psuje, lijepo se živcira, strastven je.