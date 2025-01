Znaš li tko sam? Kao klinac je bio nestašan, a danas je dio omiljenog svadbenog benda

Nitko me nije mogao uhvatiti ni za glavu ni za rep, no odrastanje na Lošinju pamtim kao lijepo i bezbrižno, svako dijete zaslužuje sretno djetinjstvo kakvo sam ja imao. Želio sam svirati violinu no tada sama imao izbor samo klavira pa sam to odabrao, ispričao je ranije za Gloriju.

Još kao klinac upisao je Glazbenu školu na rodnom Malom Lošinju. Osim što je bio muzikalan, imao višak energije pa ga je majka, pokušavši ga ukrotiti, upisivala na brojne aktivnosti. Tako je godinama trenirao karate, ali ni to nije pomoglo jer je roditeljima uvijek pripremao kućni party u kojem je on imao glavnu pjevačku ulogu.

Foto: Instagram/screenshot

- Mojim roditeljima nije bilo nimalo lako, bio sam jako dominantan, dok je sestra bila mirna. Naučili su me redu, radu i disciplini i na tome sam im zahvalan jer sam sve stekao svojim radom - dodao je prije.

Iako je diplomirao na Fakultetu za menadžment i ugostiteljstvo u Opatiji, Alen Bičević odlučio za glazbu. Šira javnost upoznala ga je 2015., kad je sudjelovao u emisiji 'The Voice Hrvatska'. Pod mentorstvom Tonyja Cetinskog ostvario je značajan uspjeh doguravši do polufinala. Nakon showa preselio se u Zagreb i pridružio se Grupi Joy, omiljenom svadbenom bendu u kojem sviraju Darko Ridjan, Danijel Mateković, Hrvoje Hržica, Damir Ridjan, Vedran Klemenčić i Estera Strmečki.

- Pjevamo doslovno sve. U repertoaru se nalazi za svakoga ponešto. Ima tu i laganica, stiskavaca, dobrih disko ritmova, narodnjaka... Ne biramo previše, samo ludujemo i zabavljamo se - rekao nam je pjevač prošle godine.

Foto: Instagram

Iste godine pobijedio je u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', u kojem se transformirao u mnoga poznata lica s domaće i strane scene.

Foto: Luka Dubroja