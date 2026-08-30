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POZNATI MAĐIONIČAR

Znaš li tko sam? Kao mali htio je biti smetlar, pa Toni Kukoč, a završio je u magiji i razveo se

Piše Dora Pek,
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Znaš li tko sam? Kao mali htio je biti smetlar, pa Toni Kukoč, a završio je u magiji i razveo se
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Foto: Instagram
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Za mađioničarstvo ga je zainteresirao otac Ivica. Pokazao mu je prve trikove, a za 16. rođendan poklonio mu je VHS snimke nastupa Davida Copperfielda

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Prvo sam htio biti smetlar. Svako jutro sam budio roditelje kad sam čuo aute i smetlare na kamionima pa mi je to bilo fora. Pa sam htio biti Kukoč jer sam kasnije trenirao košarku, onda je došao nogomet, prisjetio se ranije.

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Mađioničar Luka Vidović (47) dio je djetinjstva proveo u Francuskoj. Roditelji, glumci Ivica Vidović i Mirjana Majurec, razveli su se kad je imao šest godina, pa je odrastao uz dvije očinske figure. Očuh Marko Mlinarić Mlinka učio ga je životnim lekcijama, dok ga je otac usmjeravao prema pozornici.

- Mlinka me taj put naučio pameti i dan-danas sam mu zahvalan na tome - rekao je prisjećajući se kako mu je očuh platio dug u videoteci, koji je potom vraćao radeći u Gavelli i perući čaše.

Foto: Instagram

Za mađioničarstvo ga je zainteresirao otac Ivica. Pokazao mu je prve trikove, a za 16. rođendan poklonio mu je VHS snimke nastupa Davida Copperfielda. 'Sjećam se samo da sam to gledao na repeat. Dao mi je to iz fore, za razonodu, i nisam mogao prestati gledati', ispričao je.

Zagreb: Iluzionist Luka Vidović
Zagreb: Iluzionist Luka Vidović | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Već 1996. imao je prvi javni nastup, a ono što je počelo kao hobi, pretvorio je u karijeru. U kolovozu je potvrdio da se razveo od Petre Zrilić nakon manje od godinu dana braka. 

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