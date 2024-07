Znaš li tko sam? Odbila je ulogu u filmu: 'Toples nije dolazio u obzir! Da me mama i tata vide'

Smeta mi što me ljudi uglavnom percipiraju kroz reklamu Pipi. Ne žalim se, meni to laska. No imam i druge talente, samo što se stjecajem okolnosti nisam mogla posvetiti tim talentima do kraja, rekla je bivša manekenka Ana Sasso (61) svojedobno za Story.

Na Splitskom festivalu 1982. radila je kao hostesa, bio joj je to prvi posao. Iste godine Splićanka je osvojila titulu Miss Jugoslavije, a našla se i među 15 polufinalistica na izboru za Miss svijeta koji je tad bio u Londonu. Nakon što je 1983. snimila kultnu reklamu za Pipi, stekla je titulu seks-simbola, a bilo je i glumačkih ponuda.

Foto: privatna arhiva

- Nije dolazilo u obzir da se moram slikati u toplesu na nekoj jahti. Moja prva misao je bila da me tata, mama i obitelj gledaju u toplesu, nema šanse - rekla je prije nekoliko godina za Gloriju. Osim ljepote Sasso je pratio i buran privatni život. Udavala se dvaput, ali oba braka završila su nesretno.

Prvi suprug bio joj je tzv. kralj splitskoga noćnog života Nenad Bare Teklić, a poginuo je 2014. u prometnoj nesreći. Drugi put udala se za odvjetnika i ribara Igora Frančeskog, ali pričalo se da ju je često varao. Sreću je pronašla u kirurgu Hrvoju Tomasoviću, za kojeg se udala 2021. i s kojim živi u Samoboru.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

- Može ostaviti dojam bahatog lika. Meni je predivan i poželjela bih svakoj ženi takvog muškarca - rekla je za Story.