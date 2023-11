Znaš li tko sam? Prije 50 godina je jedva plaćao stan, danas pred njegovim imenom skidaju kapu

Kad je davne 1974. emitirana prva od 13 epizoda 'Otpisanih', tad mladi glumac Voja Brajović (73) nije slutio da će se sve sljedeće epizode iščekivati s nestrpljenjem, a ulice po bivšoj zemlji u vrijeme emitiranja biti prazne.

Serija je odmah stekla kultni status, no on se, uz sve hvalospjeve gledatelja, ipak nije osjećao kao zvijezda. I dalje je jedva podmirivao troškove najamnine skromnoga tavanskog stana i režija. Honorari su bili toliko smiješni da su od njih preživljavali. Kao dodatak na plaću prvacima kazališta. No kad se počeo snimati film 'Povratak otpisanih', dobio je znatno veći iznos, deset puta veći, govorio je. Sebe nije doživljavao kao muškarca u kojeg su bile zaljubljene sve žene bivše zemlje.

Foto: Privatni album

Godilo mu je, ali i dalje je, rekao je, stanovao na tavanu, ulazio negdje sa stražnje strane, pa gore po škripavim stepenicama, tiho da nekog ne probudi. Imao je peć naftaricu, a nije imao za naftu. Okrenulo se, naravno, i danas se pred njegovim imenom skida kapa. Popularnost koju je tad stekao ne jenjava ni nepunih 50 godina kasnije. Barda srpskoga glumišta obožavaju i na zagrebačkim pozornicama te se za svaki njegov dolazak u Zagreb traži ulaznica više.

Foto: LUKA STANZL/PIXSELL

