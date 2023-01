Znaš li tko sam? Zbog obitelji i ljubavi prema Zadru odbio je brojne nastupe u Las Vegasu

U pomorsku školu je išao s Duškom Lokinom, s kojim je do danas ostao prijatelj. Isti dan su 1969. snimili prve nosače zvuka - Lokin "Dragu Mariju", a on "Kad ljubav postane poezija". Đani Maršan (78) diplomirao je na Višoj školi za vanjsku trgovinu u Zagrebu, no nije se bavio ekonomijom.

Tijekom studiranja je s nekoliko momaka svirao u Ekipi 5. Snimili su i prve ploče, no nije razmišljao o pjevanju, iako su ga zvali sa svih strana. Supruga jednog od čelnih ljudi hotela Plaza u New Yorku čula je njegovu kasetu na talijanskom.

Kad ga je upoznala, ponudila mu je da dvaput po tjedan dana pjeva u Plazi. Organizirala je i proslavu 100. obljetnice Coca-Cole te ga je pozvala. Tamo su mu pripremili i ugovore s Atlantic Cityjem te nastupe po Las Vegasu. Maršan im se zahvalio jer je previše bio vezan uz obitelj i Zadar.

Bio je neizmjerno zahvalan, ali ne bi ni pokušao ostati vani. Dvanaest je godina neprestano odlazio na turneje po tadašnjem DDR-u te snimio više od sto pjesama na njemačkom. Šezdesetak puta pjevao je diljem SAD-a, 14 puta u Australiji, a triput i na Novom Zelandu. Onda se okrenuo diplomaciji. Osim njemačkog, govori talijanski, engleski, ruski i arhajski albanski.

