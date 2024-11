Znate li čiji je ovo sin? Ima isti osmijeh kao njegov slavni otac

Dvije godine nakon prvog filma, izašao je nastavak psihološkog horora 'Smile'. U novoj glumačkoj postavi završio je i Ray Nicholson (32), sin poznatoga glumca Jacka Nicholsona.

Njegova prva velika uloga bila je u trileru 'Where Are You', a nakon premjere 'Smile 2' dogodine ga čeka još jedan triler. Po uzoru na oca koji je glumio u mnogim trilerima i poznatom hororu 'The shining' bacio se i sam u te vode.

- Uvijek sam želio biti glumac. Ovo je najbolji način za ući u to - podijelio je Ray na premjeri.

Foto: Mario Anzuoni

Iako je Jack već godinama u mirovini, njegov će se osmijeh na velikim ekranima i dalje zahvaljujući sinu Rayu Nicholsonu.

Foto: Mario Anzuoni

Foto: IMBD